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Mani C Kappan Cheque Case: മാണി സി കാപ്പന് ആശ്വാസം; ചെക്ക് കേസിൽ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പിൻവലിച്ച് മുംബൈ കോടതി

മാണി സി കാപ്പൻ എംഎൽഎ ഇന്ന് മുംബൈ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായതിന് പിന്നാലെയാണ് ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പിൻവലിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Sep 07, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:43 PM IST
Mani C Kappan Cheque Case: മാണി സി കാപ്പന് ആശ്വാസം; ചെക്ക് കേസിൽ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പിൻവലിച്ച് മുംബൈ കോടതി
Image Credit: Mani C Kappan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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