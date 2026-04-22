Mundathikode Explosion: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലെ സ്ഫോടന സമയത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നത് 34 പേരെന്ന് പോലീസ്; അപകടകാരണം കണ്ടെത്താൻ പരിശോധന

തൃശൂർ: മുണ്ടത്തിക്കോട് പടക്ക നിർമ്മാണ ശാലയിൽ സ്ഫോടന സമയത്ത് മുപ്പത്തിനാലോളം പേർ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നതായി പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ദുരന്തത്തിന് കാരണമെന്താണെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫോറൻസിക്, ബോംബ് സ്ക്വാഡ്, പെസോ, എൻ.ഐ.എ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളും സംയുക്തമായി പരിശോധനകൾ നടത്തിവരികയാണ്.
സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടാത്ത അമിട്ടുകൾ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന വെടിമരുന്ന് കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കടാവർ നായകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിതറിത്തെറിച്ച ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ പ്രധാനമായും നടത്തുന്നത്.
സ്ഫോടനം നടന്നതിന് ചുറ്റുമുള്ള പാടശേഖരങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിനോടകം നിരവധി ശരീരഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആരുടേതാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ഡി.എൻ.എ പരിശോധന അനിവാര്യമാണ്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇതുവരെ 14 മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഈ സംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാനാണ് സാധ്യത.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ഒൻപത് മൃതദേഹങ്ങളിൽ എട്ടുപേരെ തിരിച്ചറിയുകയും അവ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുകയും ചെയ്തു. മോർച്ചറിയിൽ ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധം കത്തിക്കരിഞ്ഞതും ചിതറിത്തെറിച്ചതുമായ ഇരുപത്തിയാറോളം ശരീരഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മന്ത്രിമാരും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മറ്റു ജനപ്രതിനിധികളും ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിക്കേറ്റവരെയും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സന്ദർശിച്ചു. ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ അവർ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ലാത്ത നിരവധിപ്പേർ ഇപ്പോഴും വേദനയോടെ മോർച്ചറിക്കും ആശുപത്രികൾക്കും മുന്നിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.