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Murari Babu Pasesd Away: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ് പ്രതി മുരാരി ബാബു അന്തരിച്ചു

അർബുദ രോഗബാധിതനായി ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രതി കൂടിയായ മുരാരി ബാബുവിൻറെ അന്ത്യം.

Written ByKarthika V
Published: Jun 13, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:16 AM IST
Murari Babu Pasesd Away: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ് പ്രതി മുരാരി ബാബു അന്തരിച്ചു
Image Credit: Murari Babu | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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