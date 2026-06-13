/Murari Babu Pasesd Away: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ് പ്രതി മുരാരി ബാബു അന്തരിച്ചു

കോട്ടയം: ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുരാരി ബാബു അന്തരിച്ചു. രോഗബാധിതനായി കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവെ ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. 3 മാസമായി അർബുദ രോഗബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രതിയായിരുന്ന മുരാരി ബാബു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. 90 ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കോട്ടയം ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിയായ മുരാരി ബാബു പോലീസ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ജീവനക്കാരനായത്. 1994ൽ പോലീസിൽ ജോലി കിട്ടി. തുടർന്ന് ആദ്യ പരിശീലനം കോൺസ്റ്റബിളായി കണ്ണൂരിലായിരുന്നു. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. 1997ൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജീവനക്കാരനായി. ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉയർന്ന പദവിയിലിരുന്ന ആളുടെ സഹായിയായി തുടക്കമിട്ട മുരാരി ബാബുവിന് പിന്നീട് ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ലർക്കായി സ്ഥിര നിയമനം നൽകി.
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