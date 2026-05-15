/Murder Attempt: അമ്മയെയും മക്കളെയും ഷോക്കടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമം; പതിമൂന്നുകാരൻ ചികിത്സയിൽ

Neyyattinkara Murder Attempt: മീറ്റർ ബോർഡിൽ നിന്നും മുൻ വാതിലിലെ ഇരുമ്പ് ലോക്കിലേക്ക് വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകര മഞ്ചവിളാകത്ത് അമ്മയെയും മക്കളെയും ഷോക്കടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം. വീട്ടിലെ മുൻ വാതിലിൽ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പതിമൂന്നുകാരന് ഷോക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ.
മഞ്ചവിളാകം നുളഞ്ഞോളത്ത് ഗ്രേസ്സ് വില്ലയിൽ രമ്യയുടെ മകൻ അലൻ 13 നാണ് ഷോക്കേറ്റത്. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. രമ്യയും ഭർത്താവ് സജിയുമായി എട്ടുവർഷത്തിലധികമായി അകന്നാണ് താമസം. രമ്യയും പരിക്കേറ്റ അലനും മറ്റൊരു മകൻ അഭിനും മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ താമസം.
തയ്യൽ തൊഴിലാളിയായ രമ്യ രാത്രി ഒരുമണിവരെ തുണി തച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. രാവിലെ അലൻ എണീറ്റ് മുൻ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ആയിരുന്നു ഷോക്കേറ്റത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മീറ്റർ ബോർഡിൽ നിന്നും മുൻ വാതിലിലെ ഇരുമ്പ് ലോക്കിൽ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടിരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നെയ്യാറ്റിൻകര ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. മാരായമുട്ടം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
