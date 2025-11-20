CM Pinarayi Vijayan: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കൊലപാതക ആഹ്വാനം: കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ പരാതി

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കൊലപാതക ആഹ്വാനം നടത്തിയ കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ പരാതി നൽകി സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകൻ. കന്യാസ്ത്രീ ടീന ജോസിനെതിരെയാണ് പരാതി. ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാണ് പരാതി. സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ കെ ആർ ആണ് പരാതി നൽകിയത്. സംസ്ഥാന ഡിജിപിക്കാണ് അഭിഭാഷകൻ പരാതി നൽകിയത്.
വിദ്വേഷ പ്രചാരണമാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നടത്തുന്നതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ കേസെടുത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇറങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് താഴെ പിണറായി വിജയനെതിരെ ടീന ജോസ് കൊലവിളി പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതേതുടർന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകൻ പരാതിയുമായി രംഗത്തുവന്നത്.
