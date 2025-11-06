English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Angamaly Child Death: അങ്കമാലിയിൽ ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ കൊലപാതകം; ദേഷ്യം കാരണം കൊന്നെന്ന് അമ്മൂമ

Angamaly Child Death: അങ്കമാലിയിൽ ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ കൊലപാതകം; ദേഷ്യം കാരണം കൊന്നെന്ന് അമ്മൂമ

ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന സംഭവത്തിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ച് കുട്ടിയുടെ അമ്മൂമ.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 6, 2025, 05:42 PM IST
  • അമ്മൂമയായ റോസിലി മാനസിക വിഭ്രാന്തിക്ക് മുൻപ് ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  • ആന്‍റണി, റൂത്ത് ദമ്പതികളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഡെൽന.
  • പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തിലേറ്റ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണ് മരണകാരണമെന്ന് രേഖപ്പടുത്തി.

Read Also

  1. Angamaly Child Death: അങ്കമാലിയിൽ ആറ് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തി; അമ്മൂമ്മയുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും

Trending Photos

Chanakya Niti: പണം സമ്പാദിക്കലും കൈകാര്യം ചെയ്യലും എങ്ങനെ എന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ
5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: പണം സമ്പാദിക്കലും കൈകാര്യം ചെയ്യലും എങ്ങനെ എന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ
Siddhi Yog: സിദ്ധി യോ​ഗം; അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് കോടീശ്വരയോ​ഗം, കാത്തിരിക്കുന്നത് നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടി!
6
Siddhi Yog
Siddhi Yog: സിദ്ധി യോ​ഗം; അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് കോടീശ്വരയോ​ഗം, കാത്തിരിക്കുന്നത് നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടി!
Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാടി സ്വർണ്ണവില; വീണ്ടും ഉയർന്നു, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാടി സ്വർണ്ണവില; വീണ്ടും ഉയർന്നു, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; മകര രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; മകര രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Angamaly Child Death: അങ്കമാലിയിൽ ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ കൊലപാതകം; ദേഷ്യം കാരണം കൊന്നെന്ന് അമ്മൂമ

അങ്കമാലി: ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന സംഭവത്തിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ച് കുട്ടിയുടെ അമ്മൂമ. ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ കൊന്നെന്നാണ് പ്രതി പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. അമ്മൂമയായ റോസിലി മാനസിക വിഭ്രാന്തിക്ക് മുൻപ് ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെ കൊലപെടുത്തിയ ശേഷവും മാനസിക വിഭ്രാന്തി പ്രകടിപ്പിച്ച റോസ്ലി ആശുപത്രിയിൽ തുടരവെയാിരുന്നു അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് ചികിത്സയിൽ കഴിണ്ണിരുന്ന ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്താണ് പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Read More: അങ്കമാലിയിൽ ആറ് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തി; അമ്മൂമ്മയുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും

പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തിലേറ്റ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണ് മരണകാരണമെന്ന് രേഖപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ആന്‍റണി, റൂത്ത് ദമ്പതികളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഡെൽന.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

AngamalyChild Murder

Trending News