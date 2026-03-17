Muslim League Candidates: മുനീറിന് സീറ്റില്ല, മലപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി; സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുസ്ലിംലീഗ്, പട്ടികയിൽ രണ്ട് വനിതകളും

മലപ്പുറം: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് മുസ്ലിംലീഗ്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന എംകെ മുനീറിന് സീറ്റില്ല. വേങ്ങരയ്ക്ക് പകരം മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ഇത്തവണ പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ജനവധി തേടുന്നത്.
1. മഞ്ചേശ്വരം- എകെഎം അഷറഫ്
2. കാസര്ഗോഡ്- മായിന് ഹാജി
3. കുറ്റ്യാടി- പാറക്കല് അബ്ദുള്ള
4. പേരാമ്പ്ര- ഫാത്തിമ തെഹ്ലി.യ
5. വള്ളിക്കുന്ന്- ടിവി ഇബ്രാഹിം
6. മഞ്ചേരി- അഡ്വ. റഹ്മത്തുള്ള
7. മലപ്പുറം- പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
8. ഏറനാട്- പികെ ബഷീര്
9. തിരൂര് - കുറുക്കോളി മൊയ്തീന്
10. മണ്ണാര്ക്കാട്- എന് ഷംസുദ്ദീന്
11. കളമശ്ശേരി- വിഇ അബ്ദുള് ഗഫൂര്
12. മങ്കട- മഞ്ഞളാംകുഴി അലി
13. കോട്ടക്കല്- ആബിദ് ഹുസൈന് തങ്ങള്
14. കൂത്തുപറമ്പ്- ജയന്തി രാജന്
15. കൊടുവള്ളി - പികെ ഫിറോസ്
16. കുന്ദമംഗലം- എംഎ റസാഖ് മാസ്റ്റര്
17. താനൂര്- പികെ നവാസ്
18. വേങ്ങര - കെഎം ഷാജി
19. തിരൂരങ്ങാടി- പിഎംഎ സമീര്
20. കോഴിക്കോട് സൗത്ത്- ഫൈസല് ബാബു
21. പെരിന്തല്മണ്ണ- നജീബ് കാന്തപുരം
22. കൊണ്ടോട്ടി -ടിപി അഷറഫ് അലി
23. അഴീക്കോട്- കരീം ചേലേരി
24. തിരുവമ്പാടി- കാസിം കൂടരഞ്ഞി
25. ഗുരുവായൂർ- സിഎച്ച് റഷീദ്
ചടയമംഗലം, പുനലൂർ, ചേലക്കര എന്നീ സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.
