Muslim League Candidates: മുനീറിന് സീറ്റില്ല, മലപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി; സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുസ്ലിംലീഗ്, പട്ടികയിൽ രണ്ട് വനിതകളും

Muslim League Candidate List: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് മുസ്ലിംലീഗ്. കോഴിക്കോട് സൌത്തിൽ ഫൈസൽ ബാബു മത്സരിക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 17, 2026, 04:55 PM IST
  • ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന എംകെ മുനീറിന് സീറ്റില്ല
  • വേങ്ങരയ്ക്ക് പകരം മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ജനവധി തേടുന്നത്

മലപ്പുറം: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് മുസ്ലിംലീഗ്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന എംകെ മുനീറിന് സീറ്റില്ല. വേങ്ങരയ്ക്ക് പകരം മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ഇത്തവണ പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ജനവധി തേടുന്നത്.

1. മഞ്ചേശ്വരം- എകെഎം അഷറഫ്

2. കാസര്‍ഗോഡ്- മായിന്‍ ഹാജി

3. കുറ്റ്യാടി- പാറക്കല്‍ അബ്ദുള്ള

4. പേരാമ്പ്ര- ഫാത്തിമ തെഹ്ലി.യ

5. വള്ളിക്കുന്ന്- ടിവി ഇബ്രാഹിം

6. മഞ്ചേരി- അഡ്വ. റഹ്മത്തുള്ള

7. മലപ്പുറം- പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

8. ഏറനാട്- പികെ ബഷീര്‍

9. തിരൂര്‍ - കുറുക്കോളി മൊയ്തീന്‍

10. മണ്ണാര്‍ക്കാട്- എന്‍ ഷംസുദ്ദീന്‍

11. കളമശ്ശേരി- വിഇ അബ്ദുള്‍ ഗഫൂര്‍

12. മങ്കട- മഞ്ഞളാംകുഴി അലി

13. കോട്ടക്കല്‍- ആബിദ് ഹുസൈന്‍ തങ്ങള്‍

14. കൂത്തുപറമ്പ്- ജയന്തി രാജന്‍

15. കൊടുവള്ളി - പികെ ഫിറോസ്

16. കുന്ദമംഗലം- എംഎ റസാഖ് മാസ്റ്റര്‍

17. താനൂര്‍- പികെ നവാസ്

18. വേങ്ങര - കെഎം ഷാജി

19. തിരൂരങ്ങാടി- പിഎംഎ സമീര്‍

20. കോഴിക്കോട് സൗത്ത്- ഫൈസല്‍ ബാബു

21. പെരിന്തല്‍മണ്ണ- നജീബ് കാന്തപുരം

22. കൊണ്ടോട്ടി -ടിപി അഷറഫ് അലി

23. അഴീക്കോട്- കരീം ചേലേരി

24. തിരുവമ്പാടി- കാസിം കൂടരഞ്ഞി

25. ഗുരുവായൂർ- സിഎച്ച് റഷീദ്

ചടയമംഗലം, പുനലൂർ, ചേലക്കര എന്നീ സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.
 

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

