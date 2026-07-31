/Muthanga Agitation: മുത്തങ്ങ സമരത്തിനിടെ പോലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ എല്ലാ പ്രതികളെയും വെറുതെവിട്ടു

കൽപറ്റ: മുത്തങ്ങ ഭൂസമരത്തിനിടെ പോലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ എല്ലാ പ്രതികളെയും വെറുതെവിട്ടു. ആദിവാസി നേതാവ് ഗീതാനന്ദൻ ഉൾപ്പെടയുള്ളവരെയാണ് വെറുതെ വിട്ടത്.
എന്നാൽ അബ്ദുൽ സലാമിനെയും വനപാലകരെയും പരിക്കേപ്പിച്ച കേസിൽ 4 പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കുറ്റക്കാരായത് 1,3,5,11 പ്രതികളാണ്. ഇവർക്ക് 5 വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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