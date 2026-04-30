MV Govindan: 'ആശങ്കയില്ല, ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തും'; സർവെ അനുകൂലം, മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ പിണറായി തന്നെയെന്ന് എംവി ​ഗോവിന്ദൻ

തിരുവനന്തപുരം: പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്ന സർവെ എൽഡിഎഫിന് അനുകൂലമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദൻ. സർക്കാർ വിരുദ്ധ വികാരം ഇല്ലെന്ന് സർവെയിൽ തെളിഞ്ഞതായും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയുമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പിണറായി തന്നെയാണ് യോഗ്യനെന്നും സർവെ വ്യക്തമാക്കുന്നതായി എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
എൽഡിഎഫിന് നല്ല സാധ്യത ഉറപ്പിക്കുന്ന സർവെ ഫലമാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ബിജെപിക്ക് ഒരു സീറ്റ് പോലും കിട്ടില്ല. ചില സർവെകളിൽ ബിജെപിക്ക് 14 സീറ്റ് വരെ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവര ശേഖരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ ചോദിച്ചു. എൽഡിഎഫ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സർവെ ഫലമാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
