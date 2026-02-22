English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
MV Govindan: 'വീഴ്ചകൾ സ്വാഭാവികം'; വയറ്റില്‍ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവം ഒറ്റപ്പെട്ടതെന്നും എംവി ഗോവിന്ദന്‍

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 22, 2026, 06:53 PM IST
MV Govindan: 'വീഴ്ചകൾ സ്വാഭാവികം'; വയറ്റില്‍ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവം ഒറ്റപ്പെട്ടതെന്നും എംവി ഗോവിന്ദന്‍

കണ്ണൂർ: വീഴ്ച്ചകള്‍ സ്വാഭാവികമാണെന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഓപ്പറേഷനുകള്‍ നടക്കുന്ന ആശുപത്രിയില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്പറേഷനുകളും തെറ്റാണെന്ന് പറയാനാവുമോയെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ. വണ്ടാനം മെഡിക്കല്‍ കേളേജിലുണ്ടായ ചികിത്സാ പിഴവിലായിരുന്നു പ്രതികരണം. 

വീഴ്ചകളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് നടപടി എടുക്കുന്നതെന്നും ഗോവിന്ദന്‍ പറഞ്ഞു. ലക്ഷക്കണക്കിനു ഓപ്പറേഷനുകളാണ് കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികളിൽ നടക്കുന്നതെന്നും അതിൽ 5 കൊല്ലം മുൻപ് ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നതെന്നും ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേര്‍ത്തു.

ചികിത്സാവീഴ്ചകൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്നും കരുതലോടെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്മെന്റും മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം 50 കൊല്ലം കത്രിക വയറ്റിൽ കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായത്തിനോടു സർക്കാരിനു യോജിപ്പില്ലെന്നും ഇതു മന്ത്രിതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.

