M V Govindan: 'രാഹുല്‍ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാജിവെയ്ക്കേണ്ടി വരും'; വേറെ വഴിയില്ലെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദന്‍

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാജിവെയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദന്. രാജിയല്ലാതെ രാഹുലിന് വേറെ വഴിയില്ലെന്നും ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി. രാഹുൽ രാജിവെയ്ക്കണം എന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക് കേരളം ഒന്നാകെ എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും പെരുമഴ പോലെയാണ് ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നതെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ഷാഫി പറമ്പിൽ, വിഡി സതീശൻ എന്നിവർക്കും ഇതില് പങ്കുണ്ട്. ആരോപണങ്ങൾ അല്ല തെളിവുകളാണ് പുറത്ത് വന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സതീശനും ഷാഫിക്കും അറിയാമായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പീഡനകഥ വന്നിട്ടില്ല. ഇനിയും പരാതി വരുമെന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്നും ഗോവിന്ദന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പുറത്തുവന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സര്ക്കാര് ഉചിതമായ നടപടി എടുക്കുമെന്നും ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു.
