MV Govindan: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം; ഇടതുമുന്നണിക്ക് തിരിച്ചടിയില്ലെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇടതുമുന്നണിക്ക് തിരിച്ചടി ഇല്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്നും ഇടത് മുന്നണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ ഭദ്രമാണെന്നും എംവി ഗോവിന്ദന് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റികള് ഈ മാസം തന്നെ ചേരുമെന്നും തോല്വിയുടെ കാരണങ്ങള് പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എല്ഡിഎഫിനെ തോല്പ്പിക്കാന് യുഡിഎഫും ബിജെപിയുമായി ധാരണയുണ്ടായിയെന്നും സിപിഎമ്മിനെതിരെ കപട മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടായെന്നും ഗോവിന്ദന് ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ എടുത്താല് ബിജെപി മുന്നേറ്റമില്ലെന്നും കോണ്ഗ്രസമുമായി ഒരിടത്തും സഹകരിക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ കണക്കിൽ ഇടതുമുന്നണി തന്നെയാണ് മുന്നിലെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു. പരസ്പര ധാരണയോടെ യുഡിഎഫ് ബിജെപി നീക്കമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നത്. ആറ് സീറ്റിൽ തോറ്റത് ചെറിയ വോട്ടിനാണ്. തോൽവിയിൽ വിശദമായ പരിശോധന ഉണ്ടാകും. മുങ്ങുന്ന കപ്പലെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അങ്ങനെ മുങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ് സിപിഎം കണക്ക്. 58 സീറ്റിന്റെ കണക്ക് പറയുന്നവർ തളിപ്പറമ്പിലെ അടക്കം ഏകപക്ഷീയ ജയം കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ വോട്ട് കണക്കിൽ വ്യക്തമാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കണക്കെടുത്താൽ സ്ഥിതി വ്യക്തമാണ്. മധ്യകേരളത്തിലേയും മലപ്പുറത്തേയും വോട്ട് ചോർച്ച പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുമെന്നും എംവി ഗോവിന്ദന് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
