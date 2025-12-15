English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • MV Govindan: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം; ഇടതുമുന്നണിക്ക് തിരിച്ചടിയില്ലെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ

MV Govindan: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം; ഇടതുമുന്നണിക്ക് തിരിച്ചടിയില്ലെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ

MV Govindan: സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്നും ഇടത് മുന്നണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ ഭദ്രമാണെന്നും എംവി ഗോവിന്ദന്‍

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 15, 2025, 07:47 PM IST
  • ജില്ലാ കമ്മിറ്റികള്‍ ഈ മാസം തന്നെ ചേരുമെന്നും തോല്‍വിയുടെ കാരണങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
  • എല്‍ഡിഎഫിനെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ യുഡിഎഫും ബിജെപിയുമായി ധാരണയുണ്ടായിയെന്നും സിപിഎമ്മിനെതിരെ കപട മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടായെന്നും ഗോവിന്ദന്‍ ആരോപിച്ചു.
  • സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ എടുത്താല്‍ ബിജെപി മുന്നേറ്റമില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസമുമായി ഒരിടത്തും സഹകരിക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

Trending Photos

Surya Gochar 2026: പുതുവർഷത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഈ രാശിക്കാർക്ക്; ഇട്ടുമൂടാൻ സമ്പത്ത്!
6
Surya Gochar 2026
Surya Gochar 2026: പുതുവർഷത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഈ രാശിക്കാർക്ക്; ഇട്ടുമൂടാൻ സമ്പത്ത്!
8th Pay Commission Big Update: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഉടൻ; പെൻഷൻകാർക്ക് ​ഗുണമുണ്ടാകുമോ? വിലയിരുത്തൽ ഇങ്ങനെ
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission Big Update: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഉടൻ; പെൻഷൻകാർക്ക് ​ഗുണമുണ്ടാകുമോ? വിലയിരുത്തൽ ഇങ്ങനെ
Todays Horoscope: ആഴ്ചയിലെ ആദ്യദിനത്തില്‍ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുന്നവര്‍ ആരൊക്കെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
13
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ആഴ്ചയിലെ ആദ്യദിനത്തില്‍ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുന്നവര്‍ ആരൊക്കെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
BT-33 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
BT-33 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
MV Govindan: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം; ഇടതുമുന്നണിക്ക് തിരിച്ചടിയില്ലെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇടതുമുന്നണിക്ക് തിരിച്ചടി ഇല്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്നും ഇടത് മുന്നണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ ഭദ്രമാണെന്നും എംവി ഗോവിന്ദന്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റികള്‍ ഈ മാസം തന്നെ ചേരുമെന്നും തോല്‍വിയുടെ കാരണങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എല്‍ഡിഎഫിനെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ യുഡിഎഫും ബിജെപിയുമായി ധാരണയുണ്ടായിയെന്നും സിപിഎമ്മിനെതിരെ കപട മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടായെന്നും ഗോവിന്ദന്‍ ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ എടുത്താല്‍ ബിജെപി മുന്നേറ്റമില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസമുമായി ഒരിടത്തും സഹകരിക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ കണക്കിൽ ഇടതുമുന്നണി തന്നെയാണ് മുന്നിലെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദന്‍ പറഞ്ഞു. പരസ്പര ധാരണയോടെ യുഡിഎഫ് ബിജെപി നീക്കമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നത്. ആറ് സീറ്റിൽ തോറ്റത് ചെറിയ വോട്ടിനാണ്. തോൽവിയിൽ വിശദമായ പരിശോധന ഉണ്ടാകും. മുങ്ങുന്ന കപ്പലെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അങ്ങനെ മുങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ് സിപിഎം കണക്ക്. 58 സീറ്റിന്റെ കണക്ക് പറയുന്നവർ തളിപ്പറമ്പിലെ അടക്കം ഏകപക്ഷീയ ജയം കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ വോട്ട് കണക്കിൽ വ്യക്തമാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കണക്കെടുത്താൽ സ്ഥിതി വ്യക്തമാണ്. മധ്യകേരളത്തിലേയും മലപ്പുറത്തേയും വോട്ട് ചോർച്ച പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുമെന്നും എംവി ഗോവിന്ദന്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

MV GovindanLDFKerala Local Body Election Result 2025

Trending News