  • MV Govindan: 'രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് സുരക്ഷിതം'; ഫണ്ട് തിരിമറി നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ

MV Govindan: 'രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് സുരക്ഷിതം'; ഫണ്ട് തിരിമറി നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ

MV Govindan: രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് നടത്താനോ അതിൽ ക്രമക്കേട് കാട്ടാനോ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പാർട്ടി കൂട്ടുനിൽക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 25, 2026, 04:20 PM IST
  • കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ ആരോപണങ്ങൾ പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും
  • സംഘടനാവിരുദ്ധമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനെതിരെ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഗോവിന്ദന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

MV Govindan: 'രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് സുരക്ഷിതം'; ഫണ്ട് തിരിമറി നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ

തിരുവനന്തപുരം: പയ്യന്നൂർ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് സുരക്ഷിതമാണെന്നും തിരിമറി നടന്നിട്ടില്ലെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ. രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് നടത്താനോ അതിൽ ക്രമക്കേട് കാട്ടാനോ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പാർട്ടി കൂട്ടുനിൽക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 

കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ ആരോപണങ്ങൾ പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്നും സംഘടനാവിരുദ്ധമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനെതിരെ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഗോവിന്ദന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ജില്ല കമ്മിറ്റി ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം പാർട്ടി ഇടപെടുമെന്നും രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിലെ ഒരു നയാപൈസ പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാർട്ടി അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഇത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

സിപിഎം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് സർക്കാരിനെതിരായ വികാരം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇല്ലെന്നതാണെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. ഇടതുമുന്നണിക്കെതിരെ യുഡിഎഫും ബിജെപിയും മാധ്യമങ്ങളും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കള്ളക്കഥകൾ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചവർ പോലും ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായി മാറി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാകും വരാനിരിക്കുന്ന പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കുകയെന്നും ഗോവിന്ദന്‍ വ്യക്തമാക്കി. 

ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയ കള്ളക്കഥകൾ പൊളിഞ്ഞുവെന്നും മാധ്യമങ്ങൾക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിനും ഈ ആയുധം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണെന്നും ഗോവിന്ദന്‍ പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി ബ്ലൂ പ്രിന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കൊട്ടിഘോഷിച്ച് വന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു പ്രഖ്യാപനവും നടത്താതെ മടങ്ങിയത് നിരാശാജനകമാണെന്നും ഗോവിന്ദന്‍ കൂട്ടിചേര്‍ത്തു.

