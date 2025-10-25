MV Vysakh: അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ട എംവി വൈശാഖിനെ സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്തു

തൃശ്ശൂർ: ലൈംഗികാരോപണ പരാധിയ തുടർന്ന് അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ട മുൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ വി വൈശാഖിനെ, കൊടകര സിപിഎം ഏരിയ കമ്മറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്തു. ലൈംഗിക പരാധിയെ തുടർന്ന് ഏകദേശം ഒരു വർഷമായ് സിപിഎം അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ ഉൾപ്പെട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് വൈശാഖിനെ പാർട്ടിയിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത്. ശേഷം, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെയാണ് എംവി വൈശാഖിനെ സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്തത്. ലൈംഗിക പരാധി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വൈശാഖിന് നേരെ അച്ചടക്ക നടപടി പാർട്ടി എടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് പാർട്ടി തലത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വൈശാഖൻ്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതെ തുടർന്നാണ് സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വൈശാഖിനെ കിരിച്ചെടുത്തത്.
