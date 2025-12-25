English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold Theft: സോണിയാ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ദുരൂഹത ;ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ എഐ എന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ

സോണിയ ഗാന്ധിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അടൂർ പ്രകാശ് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകണമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദൻ. അടൂർ പ്രകാശിന്റെ മൗനം ഈ സംഭവങ്ങളിലെ ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ ആരാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തു നൽകിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ മറുപടി പറയുന്നില്ല. ഇതിൽ എന്തോ മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികൾ എങ്ങനെയാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ കണ്ടത്? എന്തിനായിരുന്നു ഈ സന്ദർശനം? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം യുഡിഎഫിനുണ്ടെന്ന് എം.വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. സ്വർണ്ണക്കവർച്ചാ കേസ് അന്വേഷണത്തിനൊപ്പം തന്നെ സോണിയ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 25, 2025, 08:52 PM IST
  • അടൂർ പ്രകാശിന്റെ മൗനം ഈ സംഭവങ്ങളിലെ ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്.
  • മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണ്.

തിരുവനന്തപുരം: സോണിയ ഗാന്ധിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അടൂർ പ്രകാശ് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകണമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദൻ. അടൂർ പ്രകാശിന്റെ മൗനം ഈ സംഭവങ്ങളിലെ ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ ആരാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തു നൽകിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ മറുപടി പറയുന്നില്ല. ഇതിൽ എന്തോ മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികൾ എങ്ങനെയാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ കണ്ടത്? എന്തിനായിരുന്നു ഈ സന്ദർശനം? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം യുഡിഎഫിനുണ്ടെന്ന് എം.വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. സ്വർണ്ണക്കവർച്ചാ കേസ് അന്വേഷണത്തിനൊപ്പം തന്നെ സോണിയ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതേ സമയം, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണെന്നും എം.വി ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരുംദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

