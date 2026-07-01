തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറായി നിയമിതനായി എൻ. ശേഷാദ്രിനാഥ്. ശേഷാദ്രിനാഥനെ നിയമിക്കണമെന്ന് ഗവർണർക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശ നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ഗവർണർ അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ് നിയമനമായത്.
എന്നാൽ ശേഷാദ്രിനാഥിനെ നിയമിച്ചതിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ എതിർപ്പുയർന്നിരുന്നു. കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.എം.നിയാസായിരുന്നു പ്രധാനമായും എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എതിർപ്പുകൾ നിലനിന്നുവെങ്കിലും ശുപാർശ ഗവർണറുടെ അംഗീകാരത്തിനായി കൈമാറിയതിനാൽ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സാധ്യത കുറവായിരുന്നു.
എൻ.ശേഷാദ്രിനാഥൻ മുൻ ജില്ലാ ജഡ്ജിയാണ്. എ. ഷാജഹാൻ വിരമിച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് പുതിയ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറായി എൻ. ശേഷാദ്രിനാഥന്റെ നിയമനം. എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ് എൻ. ശേഷാദ്രിനാഥൻ. ശേഷാദ്രിനാഥന് സംഘപരിവാർ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം നിയമനത്തെ എതിർത്തത്.
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