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N Seshadrinathan: മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശക്ക് അം​ഗീകാരം; എൻ. ശേഷാദ്രിനാഥൻ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ

എന്നാൽ ശേഷാദ്രിനാഥിനെ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറായി നിയമിച്ചതിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെ എതിർപ്പുയർന്നിരുന്നു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 01, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:19 PM IST
N Seshadrinathan: മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശക്ക് അം​ഗീകാരം; എൻ. ശേഷാദ്രിനാഥൻ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ
Image Credit: N Seshadrinathan | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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