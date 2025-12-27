Ramesh Chennithala: എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ; പൊലീസിൻ്റേത് ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം: കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി അംഗം എൻ. സുബ്രഹ്മണ്യനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത നടപടിയിൽ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. സുബ്രഹ്മണ്യനെതിരായ കേസ് വെറും രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്നും, മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആരും വിമർശിക്കരുത് എന്ന ധാർഷ്ട്യമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സമാനമായ ചിത്രം ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കുവെച്ചിട്ടും അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെതിരെ കേസെടുക്കാത്തത് ബിജെപിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ശബരമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഒരുമിച്ചുള്ള എഐ നിർമ്മിത ചിത്രം വക്രീകരിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചു എന്ന പരാതിയിലാണ് എൻ സുബ്രഹ്മണ്യനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കോഴിക്കോട് ചേവായൂർ പൊലീസാണ് സുബ്രഹ്മണ്യനെതിരെ കേസെടുത്തത്.നേരത്തെ ഇതേ പ്രതി സോണിയാ ഗാന്ധിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം സിപഐഎം കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പോറ്റിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പങ്കുവെച്ചത്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം വ്യാജമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പൊലീസ് നടപടി.
