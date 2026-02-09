Narothu Dileep Murder Case: നരോത്ത് ദിലീപ് വധക്കേസ്: ഒമ്പത് പ്രതികളെയും ഹൈക്കോടതി വെറുതെവിട്ടു

കൊച്ചി: കണ്ണൂർ വിളക്കോട്ടെ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി നരോത്ത് ദിലീപിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒമ്പത് പ്രതികളെയും ഹൈക്കോടതി വെറുതെവിട്ടു. തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് പ്രതികളായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ വെറുതെവിട്ടത്. 2008ൽ നടന്ന കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതികൾക്ക് നേരത്തെ ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. ഈ വിധിയാണ് ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് വി.എം. ശ്യാം കുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയത്. ജില്ലാ പ്രസിന്റായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ബഷീർ അടക്കമുള്ളവരെയാണ് വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
