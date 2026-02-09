English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Narothu Dileep Murder Case: നരോത്ത് ദിലീപ് വധക്കേസ്: ഒമ്പത് പ്രതികളെയും ഹൈക്കോടതി വെറുതെവിട്ടു

Narothu Dileep Murder Case: നരോത്ത് ദിലീപ് വധക്കേസ്: ഒമ്പത് പ്രതികളെയും ഹൈക്കോടതി വെറുതെവിട്ടു

തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 9, 2026, 04:12 PM IST
  • 2008ൽ നടന്ന കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതികൾക്ക് നേരത്തെ ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു.
  • ഈ വിധിയാണ് ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് വി.എം. ശ്യാം കുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയത്.

Read Also

  1. Pathanamthitta News: പത്തനംതിട്ടയിൽ നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും; മീന രാശിക്കാർക്ക് പിരിമുറുക്കം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും; മീന രാശിക്കാർക്ക് പിരിമുറുക്കം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Weekly Horoscope: ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാ​ഗ്യരാശിക്കാർ ഇവർ; സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും തേടിയെത്തും
5
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാ​ഗ്യരാശിക്കാർ ഇവർ; സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും തേടിയെത്തും
Weekly Rashi Phala (08-14 January 2026): ഫെബ്രുവരിയിലെ രണ്ടാം വാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ? 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം
13
Weekly Horoscope
Weekly Rashi Phala (08-14 January 2026): ഫെബ്രുവരിയിലെ രണ്ടാം വാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ? 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം
Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാട്ടത്തിനിടെ ഇന്ന് വിശ്രമം; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാട്ടത്തിനിടെ ഇന്ന് വിശ്രമം; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല
Narothu Dileep Murder Case: നരോത്ത് ദിലീപ് വധക്കേസ്: ഒമ്പത് പ്രതികളെയും ഹൈക്കോടതി വെറുതെവിട്ടു

കൊച്ചി: കണ്ണൂർ വിളക്കോട്ടെ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി നരോത്ത് ദിലീപിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒമ്പത് പ്രതികളെയും ഹൈക്കോടതി വെറുതെവിട്ടു. തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് പ്രതികളായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ വെറുതെവിട്ടത്. 2008ൽ നടന്ന കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതികൾക്ക് നേരത്തെ ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. ഈ വിധിയാണ് ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് വി.എം. ശ്യാം കുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയത്. ജില്ലാ പ്രസിന്റായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ബഷീർ അടക്കമുള്ളവരെയാണ് വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Narothu Dileep Murder CaseNarothu Dileep Murderനരോത്ത് ദിലീപ് വധക്കേസ്നരോത്ത് ദിലീപ് വധംകേരള ഹൈക്കോടതി

Trending News