  Adimali Landslide: അടിമാലി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്കെതിരെ ആരോപണം; അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഒരു നിർമ്മാണവും നടന്നിരുന്നില്ലെന്ന് എൻഎച്ച്എഐ

Adimali Landslide: അടിമാലി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്കെതിരെ ആരോപണം; അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഒരു നിർമ്മാണവും നടന്നിരുന്നില്ലെന്ന് എൻഎച്ച്എഐ

National Highway Authority: അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഒരു നിർമ്മാണവും നടന്നിരുന്നില്ലെന്നാണ് എൻഎച്ച്എഐയുടെ വിശദീകരണം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 26, 2025, 06:16 PM IST
  • മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ദേശീയപാത നിർമാണം നിർത്തിവെക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടു
  • സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചു

  1. Adimali Landslide: ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം; 20ലേറെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു, അപകട കാരണം അശാസ്ത്രീയ മണ്ണെടുക്കലോ?

Adimali Landslide: അടിമാലി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്കെതിരെ ആരോപണം; അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഒരു നിർമ്മാണവും നടന്നിരുന്നില്ലെന്ന് എൻഎച്ച്എഐ

ഇടുക്കി: ഇടുക്കി അടിമാലിയിലെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒരാൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി. അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ദേശീയപാതയുടെ ഒരു നിർമാണവും നടന്നിരുന്നില്ലെന്നാണ് എൻഎച്ച്എഐയുടെ വിശദീകരണം.

ആളുകളെ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറ്റിത്താമസിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ബിജുവും ഭാര്യയും വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിനായി വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്നുമാണ് ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയുടെ വിശദീകരണം.

ALSO READ: അടിമാലി മണ്ണിടിച്ചിൽ; പുറത്തെത്തിച്ച ദമ്പതിമാരിൽ ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം നീണ്ടത് 6 മണിക്കൂറിലേറെ

അതേസമയം, മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ദേശീയപാത നിർമാണം നിർത്തിവെക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ദിനേശൻ ചെറുവാട്ട് ഉത്തരവിട്ടു. മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള എൻഎച്ച് 85ലും ജില്ലയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാനും പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോ​ഗിച്ചു.

ബിജുവിന്റെ ഭാര്യ സിന്ധു ​ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആലുവ രാജ​ഗിരി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. സന്ധ്യയുടെ ഇടതുകാലിന് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായും എല്ലുകളും രക്തക്കുഴലുകളും കാൽമുട്ടിന് താഴേക്ക് ചതഞ്ഞരഞ്ഞുവെന്നും രാജ​ഗിരി ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോ. സണ്ണി പി ഓരത്തേൽ പറഞ്ഞു.

ALSO READ: ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം; 20ലേറെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു, അപകട കാരണം അശാസ്ത്രീയ മണ്ണെടുക്കലോ?

അർധബോധാവസ്ഥയിലാണ് സന്ധ്യയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. ഭർത്താവ് മരിച്ച വിവരം സന്ധ്യ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബിജുവിന്റെ സംസ്കാരം നടത്തി. അതേസമയം, മണ്ണ് ദുർബലമായതിനാൽ ലക്ഷംവീട് ഉന്നതിയിലെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോയെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

