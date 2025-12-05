NH Collapses: കൊല്ലത്ത് ദേശീയപാത തകർന്നു; നാല് വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു

കൊല്ലം: കൊട്ടിയം മൈലക്കാട് നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന ദേശീയപാത തകർന്നു. സ്കൂൾ ബസ് ഉൾപ്പടെ നാല് വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽ പെട്ടു. ആളപായം നിലവിലില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ദേശീയപാതയുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി സർവ്വീസ് റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയും, റോഡ് ഇടിഞ്ഞുതാഴുകയും ചെയ്തു. ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതെന്നാണ്, നിർമ്മാണ കമ്പനി പറഞ്ഞത്. ഏകദേശം 500 മീറ്ററോളം റോഡ് ഇടിഞ്ഞ് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഗതാഗതം താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
