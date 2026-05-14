തിരുവനന്തപുരം: കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കായി സാങ്കേതിക പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. 2026-ലെ ദേശീയ സാങ്കേതിക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച്ച കാര്യവട്ടം ഐസിഫോസ് ക്യാമ്പസിലായിരുന്നു പരിപാടി. ഇന്റര്നാഷണല് സെന്റര് ഫോര് ഫ്രീ ആന്ഡ് ഓപ്പണ് സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗണ്സിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനും സഹായകമായ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും പരിപാടിയില് പരിചയപ്പെടുത്തി. പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ആദ്യ സെഷനില്, മൊബൈല് ഫോണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങളും, പഠനം, ആശയവിനിമയം, നാവിഗേഷന്, ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് സഹായകമായ ആക്സസിബിള് ആപ്ലിക്കേഷനുകളും വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തി.
രണ്ടാം സെഷനില് ഐസിഫോസ്സിന്റെ അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം വികസിപ്പിച്ച സഹായക പഠന ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിചയപ്പെടുത്തലും പ്രായോഗിക പരിശീലനവും നടന്നു. പീരിയോഡിക് ടേബിള്, പ്രകാശ വിസരണം, ബ്രെയില് പഠനം, സ്ഥാനമൂല്യ പഠനം, മാപ്പുകള്, ഇലക്ട്രോണിക് കോണ്ഫിഗറേഷന് എന്നിവയുള്പ്പെടെ കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കായി രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ ഉപകരണങ്ങളില് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പ്രായോഗിക പരിശീലനം നല്കി.
ദേശീയ സാങ്കേതിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ഡസ്ട്രി-അക്കാദമിക് ബ്രിഡ്ജിംഗ് ഇവന്റ്, ട്രാന്സ്ലേഷണല് ടെക്നോളജികളെക്കുറിച്ചുള്ള വെബിനാര്, ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓപ്പണ് ഹൗസ് പരിപാടികള് തുടങ്ങിയവയും ശാസ്ത്രാ സങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗണ്സില് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
