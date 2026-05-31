Naveen Babu Case: യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സിബിഐക്ക് വിടുന്ന ആദ്യ കേസാണ് നവീൻ ബാബുവിൻറേത് . കുടുംബത്തിന്ർറെ ആവശ്യത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
തിരുവനന്തപുരം: എഡിഎം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം സിബിഐ അന്വേഷിക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉടൻ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കും. നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുടും ബം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിരുന്നു. പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച കുടുംബം സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം സിബിഐക്ക് വിടുന്ന ആദ്യ കേസാണിത്.
പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച കേസിലെ ഏക പ്രതി പി പി ദിവ്യയാണ്. കേസിൽ തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പൊലീസ് കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. 13 സാക്ഷികളെയാണ് പുതുതായി ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ഇത്. നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് തുടരന്വേഷണം നടത്തിയത്.
കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള നീക്കമാണ് കുടുംബം നടത്തുന്നതെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. പോലീസ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലെ 13 പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കേസിൽ തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന് മഞ്ജുഷ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മെയ് 16 ന് ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ തുടരന്വേഷണം നടത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
