Petrol Diesel Price Hike: പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നയാര; വർദ്ധിപ്പിച്ചത് 5 രൂപയിലധികം

Petrol Diesel Price Hike: പെട്രോളിന് 5.30 രൂപയും ഡീസലിന് 3 രൂപയുമാണ് വർധിപ്പിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 26, 2026, 03:32 PM IST
  • ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ഇന്ധന റീട്ടെയിലറാണ് നയാര.
  • ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില നയാര വർദ്ധിപ്പിച്ചത്.

Trending Photos

Shani-Shukra Yuti 2026: ആ​ഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നേടും, ബിസിനസിലും ലാഭം; വിജയത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കും ശനി-ശുക്ര സംയോ​ഗം
5
Shani Shukra Yuti 2026
Shani-Shukra Yuti 2026: ആ​ഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നേടും, ബിസിനസിലും ലാഭം; വിജയത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കും ശനി-ശുക്ര സംയോ​ഗം
Today&#039;s Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഭാ​ഗ്യദിനം, കർക്കിടകം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഭാ​ഗ്യദിനം, കർക്കിടകം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Price Today March 24: രാവിലെ കുറഞ്ഞു, ഉച്ചയ്ക്ക് കൂടി... ചാഞ്ചാടി സ്വർണം, വർധിച്ചത് ഇത്ര!
7
Gold rate today
Gold Price Today March 24: രാവിലെ കുറഞ്ഞു, ഉച്ചയ്ക്ക് കൂടി... ചാഞ്ചാടി സ്വർണം, വർധിച്ചത് ഇത്ര!
രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ എണ്ണവിതരണക്കമ്പനിയായ നയാര എനർജി പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പെട്രോളിന് 5.30 രൂപയും ഡീസലിന് 3 രൂപയുമാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ഇന്ധന റീട്ടെയിലറാണ് നയാര. ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില നയാര വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ആഭ്യന്തര ഇന്ധന ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉയർത്തി ഗുജറാത്തിലെ വാഡിനാർ റിഫൈനറിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ കമ്പനി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് വില വർധനവ്. രാജ്യത്തുടനീളം കമ്പനിക്ക് 6660 ഔട്ട്ലെറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. 

ഇറാൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതോടെ ഹോർമുസ് വഴിയുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി തടസ്സപ്പെടുകയും രാജ്യാന്തര വില കൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യുഎസ്, ജർമനി, ഫ്രാൻസ്, പാക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ധനവില കൂട്ടിയപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ വില പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞദിവസം പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ പ്രീമിയം പെട്രോൾ വില കൂട്ടിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ നയാര എനർജിയും വില കൂട്ടിയത്.

