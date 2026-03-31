തിരുവനന്തപുരം: വമ്പൻ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി എൻഡിഎയുടെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബീനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്. മേയര് വി.വി.രാജേഷ്, പാര്ട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്, ഘടകകക്ഷി നേതാക്കന്മാര് എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു. 'ഇതാണ് മാറ്റം, ഇതാണ് വികസിത കേരളം' എന്ന തലവാചകത്തോടെയാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്.
കേരളത്തിൽ എയിംസ് യഥാര്ഥ്യമാക്കുമെന്നാണ് പ്രകടന പത്രികയിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനം. തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂര് വരെയുള്ള അതിവേഗ പാത യാഥാര്ഥ്യമാക്കുമെന്നും പ്രകടന പത്രികയിലുണ്ട്. നിര്ധന കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വര്ഷത്തിൽ രണ്ട് എൽപിജി സിലിണ്ടര് സൗജന്യമായി നൽകും, ഒരോ വീടിനും പ്രതിമാസം 20,000 ലിറ്റര് സൗജന്യ കുടിവെള്ളം, ക്ഷേമ പെൻഷൻ 3000 രൂപയാക്കും തുടങ്ങിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പ്രകടന പത്രികയിലുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ദേവസ്വം ബോര്ഡുകള് പുന:സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും പ്രകടന പത്രികയിലുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസ് സിബിഐ അന്വേഷിക്കുമെന്നും പ്രകടന പത്രികയിലുണ്ട്.
പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ വനിതകള്ക്ക് പ്രതിമാസം 2,500 രൂപ റീചാര്ജ് ഉള്ള ഒരു 'ഭക്ഷ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ കാര്ഡ്' നല്കും, പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വിളകള്ക്കും താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കും, ആയുഷ്മാന് ഭാരത് പദ്ധതി എല്ലാ മലയാളികള്ക്കും ലഭ്യമാക്കുമെന്നും പത്രികയിൽ പറയുന്നു. ഓരോ നിയമനത്തിനും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ കുറഞ്ഞ പലിശയില് ലോണ് ലഭ്യമാക്കുന്ന 'എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇന്സെന്റീവ് സ്കീം' നടപ്പിലാക്കും, ഓരോ കോര്പറേഷനെയും നാടിന്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാന് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകമായ വികസന പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിക്കും തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങൾ.
