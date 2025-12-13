English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Thiruvananthapuram Corporation: 40 വര്‍ഷത്തോളമായി എല്‍ഡിഎഫ് തുടര്‍ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന തലസ്ഥാനത്താണ് അമ്പത് സീറ്റുമായി ബിജെപി ഭരണം പിടിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 13, 2025, 07:21 PM IST
  • കേരള സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ബിജെപി ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം നേടുന്നത്.
  • നൂറ് സീറ്റില്‍ അമ്പതും ബിജെപി പിടിച്ചു.
  • കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഒരൊയൊരു സീറ്റിന്‍റെ കുറവേ ബിജെപിക്കൊള്ളൂ.

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം പിടിച്ച് ബിജെപി. 40 വര്‍ഷത്തോളമായി എല്‍ഡിഎഫ് തുടര്‍ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന തലസ്ഥാനത്താണ് അമ്പത് സീറ്റുമായി ബിജെപി ഭരണം പിടിച്ചത്. കേരള സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ബിജെപി ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം നേടുന്നത്. നൂറ് സീറ്റില്‍ അമ്പതും ബിജെപി പിടിച്ചു. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഒരൊയൊരു സീറ്റിന്‍റെ കുറവേ ബിജെപിക്കൊള്ളൂ. നേമത്തും വട്ടിയൂർക്കാവിലും കഴക്കൂട്ടത്തും സിറ്റിങ് വാർഡുകൾ നിലനിർത്തിയതിനൊപ്പം ഇടതുകേന്ദ്രങ്ങളെ ഉലച്ചിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി. 

ഇപ്പോള്‍ ആരാകും മേയര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്തി എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. വി വി രാജേഷ്, മുൻ ഡിജിപി ആർ ശ്രീലേഖ എന്നിവരാണ് മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഭരണം നിസ്സാരമായി നിലനിർത്താമെന്ന് കരുതിയ എൽഡിഎഫിന് കിട്ടിയ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായത്. സിറ്റിങ് വാർഡുകൾ പലതും എല്‍ഡിഎഫിന് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, പത്ത് സീറ്റിലേക്ക് 2020ൽ ഒതുങ്ങിയ യുഡിഎഫിന്‍റേത് വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കാണാനായത്. കെഎസ് ശബരീനാഥനും വോട്ട് വിവാദമുണ്ടായ മുട്ടടയിലെ വൈഷ്ണ സുരേഷുമുൾപ്പെടെ ജയിച്ചു. 

