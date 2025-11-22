English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala: ശബരിമലയിൽ ഒരാഴ്ച്ചയിൽ ദർശനം നടത്തിയത് 5 ലക്ഷത്തോളം തീർഥാടകർ

Sabarimala: ശബരിമലയിൽ ഒരാഴ്ച്ചയിൽ ദർശനം നടത്തിയത് 5 ലക്ഷത്തോളം തീർഥാടകർ

Sabarimala: മണ്ഡല മകരവിളക്ക് പൂജകൾക്കായി നടതുറന്ന ശേഷം ഇതുവരെയുള്ള കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 22, 2025, 09:32 AM IST
  • നവംബർ 16 നാണ് ശബരിമല നട തുറന്നത്.
  • നവംബർ 21 വൈകിട്ട് ഏഴു മണി വരെ 4,94,151 തീർഥാടകരാണ് ശബരിമലയിൽ എത്തിയത്.
  • നവംബർ 21ന് മാത്രം വൈകിട്ട് ഏഴുവരെ 72,037 തീർഥാടകരും ദർശനം നടത്തി.

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയത് 5 ലക്ഷത്തോളം തീർഥാടകർ. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് പൂജകൾക്കായി നടതുറന്ന ശേഷം ഇതുവരെയുള്ള കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത്. നവംബർ 16 നാണ് ശബരിമല നട തുറന്നത്. നവംബർ 21 വൈകിട്ട് ഏഴു മണി വരെ 4,94,151 തീർഥാടകരാണ് ശബരിമലയിൽ എത്തിയത്. നവംബർ 21ന് മാത്രം വൈകിട്ട് ഏഴുവരെ 72,037 തീർഥാടകരും ദർശനം നടത്തി. നവംബര്‍ 16ന് 53,278, 17ന് 98,915, 18ന് 81,543, 19ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ 64,574 എന്നിങ്ങനെയാണ് ദർശനം നടത്തിയ ഭക്തരുടെ എണ്ണം. 

Add Zee News as a Preferred Source

ശബരിമലയില്‍ വിര്‍ച്യല്‍ ക്യൂവിലൂടെത്തുന്ന എല്ലാ ഭകതര്‍ക്കും സുഗമമായ ദര്‍ശനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ബുക്ക് ചെയ്ത് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് ദര്‍ശനം ലഭിച്ചില്ലങ്കില്‍ അത് പോലീസിനെ ബോധിപ്പിച്ചാല്‍ പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവില്‍ 3500 പോലീസുകാരെയാണ് ശബരിമല തീര്‍ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. സന്നിധാനത്ത് മാത്രം 1700 ല്‍ അധികം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീര്‍ഥാടനകാലം മുഴുവനായി 18,000ല്‍ അധികം പൊലീസുകാരെയാണ് വിന്യസിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

SabarimalaSabarimala pilgrimssabarimala devoteesSabarimala rush

