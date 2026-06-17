/Nedumangad Child Death: നെടുമങ്ങാട് ഒന്നര വയസുകാരൻറെ കൊലപാതകം; സ്വമേധയാ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച് ഹൈക്കോടതി

തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട്ട് ഒന്നരവയസ്സുകാരൻ അർഷിദ് ക്രൂരമായ മർദ്ദനമേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു. കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശി നൽകിയ പരാതിയിൽ യഥാസമയം നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതിൽ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിനോട് കോടതി വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.
കേസിൽ കക്ഷിചേർക്കപ്പെട്ട വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിനോടും അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനോടും ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടി ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് മുത്തശ്ശി ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിവരമറിയിച്ചിട്ടും കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്താതിരുന്ന താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരനെതിരെ മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ നേരത്തെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മൂമ്മയായ റീന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് സഹായമഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വെളിച്ചത്തായത്. കുഞ്ഞിന്റെ ഇരു കൈകളും ഒടിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് മേയ് മൂന്നിന് റീന ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്.
എന്നാൽ ഇത് സാധാരണ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാകാം എന്ന രീതിയിൽ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. ഈ ഫോൺ കോൾ നടന്ന് 26-ാം ദിവസമാണ് കുഞ്ഞ് ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയായി മരണപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മേയ് 29-നാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനിടെ ഛർദ്ദിച്ചുവെന്ന വ്യാജേന ഒന്നരവയസ്സുകാരനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലും പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും കുഞ്ഞിന്റെ നെഞ്ചിനേറ്റ അതിശക്തമായ ക്ഷതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് വ്യക്തമായി. കൂടാതെ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റതും മർദ്ദനമേറ്റതുമായ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നോളം മുറിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും പഴയ പരിക്കുകളായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ രണ്ടാനച്ഛനായ അഷ്കർ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവദിവസം ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് നിർത്താതെ കരഞ്ഞതിൽ പ്രകോപിതനായി തലയ്ക്ക് ശക്തമായി അടിച്ചുവെന്നും ഇതോടെ കുട്ടി ബോധരഹിതനായെന്നുമാണ് ഇയാൾ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി.
അഷ്കർ കുഞ്ഞിനെ നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നതായി അമ്മ അഖിലയും പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്മ അഖിലയ്ക്കെതിരെ പ്രേരണാക്കുറ്റമാണ് പോലീസ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. അഷ്കർ ആദ്യ ഭാര്യയെയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ആദ്യ ഭാര്യയുടെ കുടുംബം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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