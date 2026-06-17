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Nedumangad Child Death: നെടുമങ്ങാട് ഒന്നര വയസുകാരൻറെ കൊലപാതകം; സ്വമേധയാ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച് ഹൈക്കോടതി

Nedumangad Child Death Case: കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശി നൽകിയ പരാതിയിൽ യഥാസമയം നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതിൽ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിനോട് ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 17, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:29 PM IST
Nedumangad Child Death: നെടുമങ്ങാട് ഒന്നര വയസുകാരൻറെ കൊലപാതകം; സ്വമേധയാ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച് ഹൈക്കോടതി
Image Credit: Child | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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നെടുമങ്ങാട് ഒന്നര വയസുകാരൻറെ കൊലപാതകം; സ്വമേധയാ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച് ഹൈക്കോടതി
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