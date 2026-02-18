തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവത്തെ തുടര്ന്ന് കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കണ്സള്ട്ടന്റ് ഡോ. ബിന്ദു സുന്ദറിനെ സ്ഥലം മാറ്റി ഉത്തരവ്. പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് ബിന്ദുവിനെ മാറ്റിയത്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് നിര്ദേശം നൽകിയത് പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജ് എസ്.എ.ടി. ആശുപത്രിയിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്മാരുടെ സംഘത്തെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പീഡിയാട്രിക്, ഗൈനക്കോളജി, അനസ്തേഷ്യ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡോക്ടര്മാരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുള്ളത്. സംഭവത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തി അടിയന്തരമായി റിപ്പോര്ട്ട് നല്കാനാണ് നിര്ദേശം.
അതേസമയം, നടപടി കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. ഡോക്ടറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി. ഗർഭിണി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്ന് കണ്ടിട്ടും ശസ്ത്രക്രിയ മണിക്കൂറുകൾ വൈകിപ്പിക്കുകയും വിവരം ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കാതിരുന്നുവെന്നും അവസാന നിമിഷം മാത്രം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയെന്നുമുൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഡോ. ബിന്ദുവിനെതിരെ പാലോട് സ്വദേശികളായ കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്നത്.
