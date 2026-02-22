Nedumangad Infant Death: 'സിസേറിയൻ ചെയ്യുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായി'; പ്രസവത്തിനിടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡോ. ബിന്ദു സുന്ദറിന് ഗുരുതര വീഴ്ചയെന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവത്തിനിടെ നവജാതശിശു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡോ. ബിന്ദു സുന്ദറിന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച പറ്റിയതായി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൂന്ന് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരടങ്ങിയ സമിതിയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്.
സിസേറിയൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിലും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ഉണ്ടായ അനാവശ്യമായ കാലതാമസമാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായതെന്ന് സമിതി കണ്ടെത്തി. സിസേറിയൻ നേരത്തെ നടത്താമായിരുന്നെന്നും കുഞ്ഞിന് വളർച്ചാക്കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുമുള്ള വസ്തുതകൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
ശസ്ത്രക്രിയ വൈകിയെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു, അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഈ ആരോപണം ശരിവെക്കുന്നതാണ്. നിലവിൽ സസ്പെൻഷനിലുള്ള ഡോ. ബിന്ദുവിനെതിരെ പുതിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടികൾ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത.
കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പാലോട് സ്വദേശി നിരഞ്ജന കൃഷ്ണന്റെ കുഞ്ഞ് പ്രസവത്തിനിടെ മരണപ്പെട്ടത്. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ, പ്രസവത്തിനായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി അയ്യായിരം രൂപ വീതം ഡോക്ടർ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായി നിരഞ്ജനയുടെ ഭർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ കേസിന് പുറമെ ഡോക്ടർക്കെതിരെ സമാനമായ മറ്റ് ആരോപണങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രസവത്തിനായി എത്തിയ ആമിന എന്ന യുവതിയെ വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞിട്ടും ഡോക്ടർ അവഗണിച്ചതായി പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ മറ്റൊരു ഡോക്ടർ എത്തിയാണ് അന്ന് ആമിനയുടെ പ്രസവം എടുത്തത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഈ പരാതി ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല.
