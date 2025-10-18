Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw: നെടുമ്പാശ്ശേരി റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമോ? നിർമാണം ഉടനെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വെെഷ്ണവ്

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിനടുത്ത് റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ ഉടൻ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 18, 2025, 04:45 PM IST
  • വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവള റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ.
  • സാധാരണ യാത്രക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മെമു ട്രെയിനുകൾക്ക് കൂടുതൽ കോച്ചുകൾ നൽകുമെന്നും അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അറിയിച്ചു.

കൊച്ചി: നെടുമ്പാശ്ശേരി റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം ഉടൻ തുടങ്ങുമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവെ മന്ത്രി അശ്വിനി വെെഷ്ണവ്. ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കും. കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജോർജ് കുര്യന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉറപ്പുനൽകിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവള റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ.

2024ൽ വിൻഡോ-ട്രെയിലിങ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് റെയിൽവെ മന്ത്രിതന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്റ്റേഷന്റെ സ്ഥാനവും മറ്റും കാണിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. അന്ന് ജോർജ് കുര്യനും റെയിൽവെ മന്ത്രിക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

കൂടാതെ സാധാരണ യാത്രക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മെമു ട്രെയിനുകൾക്ക് കൂടുതൽ കോച്ചുകൾ നൽകുമെന്നും അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അറിയിച്ചു. നവംബർ മുതൽ കോച്ചുകൾ വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം വിവിധ ട്രെയിനുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം ജോർജ് കുര്യന് വാക്കുകൊടുത്തു.

