English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Nedumparambil Finance Owner: രണ്ടുകോടി വാങ്ങിയിട്ട് 7 വർഷമായി; ആന്റോ ആന്റണിക്ക് നൽകിയത് നിക്ഷേപകരുടെ പണമെന്ന് നെടുമ്പറമ്പിൽ ഫിനാൻസ് ഉടമ

Nedumparambil Finance Owner: രണ്ടുകോടി വാങ്ങിയിട്ട് 7 വർഷമായി; ആന്റോ ആന്റണിക്ക് നൽകിയത് നിക്ഷേപകരുടെ പണമെന്ന് നെടുമ്പറമ്പിൽ ഫിനാൻസ് ഉടമ

2019-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്താണ് ആന്റോ ആന്റണിക്ക് പണം നൽകിയതെന്നാണ് എൻ.എം. രാജു പറഞ്ഞത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 7, 2026, 04:07 PM IST
  • 2019-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്താണ് പലപ്പോഴായി പലിശയ്ക്ക് പണം നൽകിയത്.
  • നിക്ഷേപകരുടെ പണമാണ് എം.പിക്ക് നൽകിയതെന്നും ഈ വിവരം ഇഡിയെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സ്വർണപ്പാളി സ്വർണ്ണം പൂശാൻ കൊണ്ടുപോയതിലും എസ്ഐടി കേസെടുത്തേക്കും

Trending Photos

Gold Price Kerala Today: കേരളത്തിൽ സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 1520 രൂപ
7
Gold price
Gold Price Kerala Today: കേരളത്തിൽ സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 1520 രൂപ
Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന; ഇന്ന് പവന് ഇത്ര
7
Gold rate today
Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന; ഇന്ന് പവന് ഇത്ര
Kerala KR-741 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-741 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-39 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-39 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Nedumparambil Finance Owner: രണ്ടുകോടി വാങ്ങിയിട്ട് 7 വർഷമായി; ആന്റോ ആന്റണിക്ക് നൽകിയത് നിക്ഷേപകരുടെ പണമെന്ന് നെടുമ്പറമ്പിൽ ഫിനാൻസ് ഉടമ

പത്തനംതിട്ട: ആന്റോ ആന്റണി എംപി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി വാങ്ങിയ രണ്ടു കോടി രൂപ തിരികെ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് നെടുമ്പറമ്പിൽ ഫിനാൻസ് ഉടമ എൻ.എം. രാജു. 2019-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്താണ് പലപ്പോഴായി പലിശയ്ക്ക് പണം നൽകിയത്. നിക്ഷേപകരുടെ പണമാണ് എം.പിക്ക് നൽകിയതെന്നും ഈ വിവരം ഇഡിയെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Add Zee News as a Preferred Source

രണ്ടു മാസത്തിനകം തിരികെ നൽകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും വെറും 20 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് തിരികെ നൽകിയത്. ഈടൊന്നും വാങ്ങാതെയാണ് പണം നൽകിയത്. ഇതിനിടെ നെടുമ്പറമ്പിൽ ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളിൽ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരർക്ക് പങ്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാപനത്തിൽ നിക്ഷേപമില്ലെന്നും രാജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവല്ല നെടുമ്പറമ്പിൽ ക്രെഡിറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി അന്വേഷണം നേരിടുകയാണ്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ 44 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആസ്തികൾ ഇ.ഡി ഇതിനോടകം മരവിപ്പിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപന ഉടമ എൻ.എം. രാജുവും കൂട്ടാളികളും ബിനാമി പേരുകളിലും മറ്റും വൻതോതിൽ ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതായി ഇ.ഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: Sabarimala Gold Theft case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; എൻ വിജയകുമാറിനെ വീണ്ടും റിമാൻഡ് ചെയ്തു

പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ നിരവധി കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തട്ടിപ്പ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്ന് 2014 മേയ് 7-ന് ഉടമ എൻ.എം. രാജു, ഭാര്യ ഗ്രേസ്, മക്കളായ അലൻ ജോർജ്, അൻസൻ ജോർജ് എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു .

അതിനിടെ ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ നിലവിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരർക്ക് നെടുമ്പറമ്പിൽ ക്രെഡിറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. തന്ത്രി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ രണ്ടരക്കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ സ്ഥാപനം തകർന്നപ്പോൾ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അദ്ദേഹം നിയമപരമായ പരാതികളൊന്നും നൽകിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി ഇ.ഡി വ്യാഴാഴ്ച സ്ഥാപനത്തിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. റെയ്ഡിൽ നിർണ്ണായകമായ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതായാണ് സൂചന. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Anto Antony MPNedumparambil FinanceNM Rajuആന്റോ ആന്റണി എംപിനെടുമ്പറമ്പിൽ ഫിനാൻസ് ഉടമ

Trending News