/Kozhencherry District Hospital: കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാപ്പിഴവ്; ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ റിപ്പോർട്ടു തേടി, ഡിഎംഒ അന്വേഷണം നടത്തും

Medical Negligence: ആശുപത്രിയിൽ ചകിത്സ തേടിയ വയോധികയുടെ ശരീരത്ത് കുത്തിവയ്പ്പിനുപയോഗിച്ച സൂചി കുടുങ്ങിയെന്നാണ് പരാതി.
പത്തനംതിട്ട: കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാപ്പിഴവിൽ ഡിഎംഒ അന്വേഷണം നടത്തും. ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ റിപ്പോർട്ടു തേടിയ പശ്ചാലത്തിൽ അന്വേഷണത്തിനായി മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കും.
ഒരു വർഷം മുമ്പ് ആശുപത്രിയിൽ ചകിത്സ തേടിയ വയോധികയുടെ ശരീരത്ത് കുത്തിവയ്പ്പിനുപയോഗിച്ച സൂചി കുടുങ്ങിയെന്നാണ് പരാതി. 68 കാരി വത്സലയാണ് പരാതിക്കാരി. ഒരു വർഷം മുമ്പ് കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഛർദ്ദിലിന് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയപ്പോഴാണ് പിഴവുണ്ടായത്.
അന്ന് കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് ഇടയ്ക്കിടെ വേദനയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കടുത്ത വേദനയെ തുടർന്ന് ഇതേ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയപ്പോഴാണ്, എക്സ്റേ യിൽ സൂചി കണ്ടെത്തിയത്. സൂചിയുടെ ഒരു ഭാഗം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പുറത്തെടുത്തു.
സംഭവം വിവാദമായതോടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ റിപ്പോർട്ട് തേടി. മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുമെന്നും അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അനിത കുമാരി വ്യക്തമാക്കി. ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പുറത്തെടുത്തത് കുത്തിവയ്പ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണെന്ന് കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.