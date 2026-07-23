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SFI Protest: നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേട്: സംസ്ഥാനത്തുടനീളം എസ്എഫ്ഐ പ്രതിഷേധം; വ്യാപക സംഘർഷം, ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ച് പോലീസ്

നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ എസ്എഫ്ഐ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 23, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:14 PM IST
SFI Protest: നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേട്: സംസ്ഥാനത്തുടനീളം എസ്എഫ്ഐ പ്രതിഷേധം; വ്യാപക സംഘർഷം, ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ച് പോലീസ്
Image Credit: SFI | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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