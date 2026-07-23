/SFI Protest: നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേട്: സംസ്ഥാനത്തുടനീളം എസ്എഫ്ഐ പ്രതിഷേധം; വ്യാപക സംഘർഷം, ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ച് പോലീസ്

തിരുവനന്തപുരം: നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ എസ്എഫ്ഐ സമരം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധിയിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി. തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ്എഫഐ നടത്തിയ ലോക്ഭവൻ മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചു. കൊച്ചി, തൃശൂർ, ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ മാർച്ചിലും സംഘർഷമുണ്ടായി.
പോലീസ് ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിലും പ്രതിഷേധക്കാർ പിരിഞ്ഞ് പോകാൻ തയാറായില്ല. കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്കും എസ് എഫ് ഐ മാർച്ച് നടത്തി. ഇവിടെയും സംഘർഷമുണ്ടായി. പ്രവർത്തകർ പോലീസ് വാഹനത്തിന് മുകളിൽ കയറിയതോടെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ച് നീക്കുകയായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കുന്നു.
അതേസമയം നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തും പാർലമെന്റിലും പ്രതിഷധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ യുവാക്കൾക്ക് സന്ദേശവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രംഗത്തെത്തി. യുവാക്കളുടെ ഭാവിക്കും ക്ഷേമത്തിനുമാണ് സർക്കാർ പ്രാന്യം നൽകുന്നതെന്നും ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചക്കേസുകളില് വേഗത്തിലുള്ള വിചാരണയും കര്ശനമായ ശിക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികള് സ്ഥാപിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതായും പ്രധാനമന്ത്രി എക്സില് കുറിച്ചു.
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