/NEET UG 2026 Results: നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ബി നീരജ് കേരളത്തിൽ ഒന്നാമത്

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാ ഫലം പുറത്തുവന്നപ്പോൾ 11.21 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ യോഗ്യത നേടി. ഇതിൽ 58 ശതമാനത്തിലധികവും പെൺകുട്ടികളാണ്.
ഫലങ്ങള് neet.nta.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില് ലഭ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ 551 നഗരങ്ങളിലും വിദേശത്തെ 14 നഗരങ്ങളിലുമായി 5440 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏകദേശം 20 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാര്ത്ഥികള് വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നു.
മെയ് 3 ന് നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നെന്ന ആരോപണങ്ങളെ തുർന്ന് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പഞ്ചാബ് സ്വദേശി ആര്യന് ഗുപ്ത, ഹരിയാന സ്വദേശി പന്ഷുല് ബന്സാല് എന്നിവര് 715 മാര്ക്കോടെ ഒന്നാം റാങ്ക് പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പരീക്ഷയില് ആദ്യ നൂറു റാങ്ക് ജേതാക്കളില് കേരളത്തില് നിന്നും ഒരാള് മാത്രമാണ് ഇടംപിടിച്ചത്. അത് നീരജ് ബിയാണ്. നീരജിന് ദേശീയ തലത്തില് 89 മത്തെ റാങ്കാണ്. 690 ന് മുകളില് മാര്ക്ക് നേടിയ 138 പേരുണ്ട് പട്ടികയിൽ. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചവരില് 99 ശതമാനവും 17 നും 19 നും ഇടയില് പ്രായമുള്ളവരാണ്. 1,492 പേര്ക്ക് 650 ൽ കൂടുതല് മാര്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, 600 ൽ കൂടുതല് മാര്ക്ക് ലഭിച്ചത് 10,160 പേര്ക്കാണ്, 90,780 പേര്ക്ക് 500 ല് കൂടുതല് മാര്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്ടിഎ പരീക്ഷയുടെ അന്തിമ ഉത്തര സൂചിക പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. പരീക്ഷ എഴുതിയവര്ക്ക് ഈ ഉത്തര സൂചിക ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അന്തിമ സൂചിക പുറത്തുവിടുന്നതിന് മുമ്പ് മത്സരാര്ത്ഥികള് സമര്പ്പിച്ചിരുന്ന എതിര്വാദങ്ങള് എന്ടിഎ പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ ഭേദഗതികള് വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എതിര്പ്പുകള് പരിഗണിച്ച് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഭേദഗതിയും വരുത്തിയിരുന്നു.
മള്ട്ടിപ്പിള് ചോദ്യങ്ങള് ഒഴിവാക്കിയ അധികൃതര് ഉദ്യോഗര്ത്ഥികള്ക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവന് മാര്ക്കും മൂല്യനിര്ണയ നയമനുസരിച്ച് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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