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NEET UG 2026 Results: നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ബി നീരജ് കേരളത്തിൽ ഒന്നാമത്

പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള ആര്യൻ ഗുപതയും ഹരിയാനയിലെ പൻഷുൽ ബൻസാലും ദേശീയതലത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് പങ്കിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 17, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:14 AM IST
NEET UG 2026 Results: നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ബി നീരജ് കേരളത്തിൽ ഒന്നാമത്
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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NEET UG 2026 Results: നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ബി നീരജ് കേരളത്തിൽ ഒന്നാമത്
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