ആലപ്പുഴ: നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് 30ന് (ശനിയാഴ്ച) ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് കളക്ടർ. ജില്ലയിലെ ചേര്ത്തല, അമ്പലപ്പുഴ, കുട്ടനാട്, കാര്ത്തികപ്പള്ളി, ചെങ്ങന്നൂര് എന്നീ താലൂക്കുകളിലെ എല്ലാ സര്ക്കാര് ഓഫീസുകൾക്കും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണ് പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അന്നത്തെ പൊതു പരീക്ഷകള് മുന് നിശ്ചയ പ്രകാരം നടക്കുമെന്നും കളക്ടര് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, വള്ളംകളിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശനിയാഴ്ച ജില്ലയില് കര്ശനമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തും. എന്നാൽ, വള്ളംകളിയുടെ ടിക്കറ്റ് വില്പ്പന ആഗസ്റ്റ് എട്ടിന് വെള്ളിയാഴ്ച്ച ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 30 ന് ആലപ്പുഴ പുന്നമടക്കായലില് വച്ചാണ് വള്ളംകളി നടക്കുന്നത്.
