Nemom Constituency Result 2026: നേമം വീണ്ടും ബിജെപിക്കൊപ്പം; രാജകീയ വിജയവുമായി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നിയമസഭയിലേക്ക്!

വലിയ നേട്ടമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് നേടാനായിരിക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : May 4, 2026, 03:53 PM IST
  • നേരത്തെ വോട്ട് എണ്ണി തുടങ്ങിയത് മുതല്‍ തന്നെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മണ്ഡലത്തിൽ ആദിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.
  • മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയെയും കോൺ​ഗ്രസിന്റെ കെ എസ് ശബരിനാഥനെയും പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ മുന്നേറ്റം.

നേമത്ത് വീണ്ടും താമര വിരിയിച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. 3800 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയം. ഇക്കുറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കനത്ത പോരാട്ടം നടന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് നേമം. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി എൻഡിഎ പ്രതിനിധിയായി ഒ രാജ​ഗോപാൽ നിയമസഭയിലേക്കെത്തിയ മണ്ഡലം കൂടിയാണ് നേമം.

നേരത്തെ വോട്ട് എണ്ണി തുടങ്ങിയത് മുതല്‍ തന്നെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മണ്ഡലത്തിൽ ആദിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയെയും കോൺ​ഗ്രസിന്റെ കെ എസ് ശബരിനാഥനെയും പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ മുന്നേറ്റം. ശിവൻകുട്ടിക്ക് 39147 വോട്ടാണ് നേടാനായത്. ശബരിനാഥൻ 23099 വോട്ടും നേടി.

'കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് ഒരു സീറ്റ് പോലും കേരളത്തിൽ കിട്ടില്ലെന്നാണ് യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും പറഞ്ഞത്. നേമത്തെയും ചാത്തന്നൂരിലെയും ജനങ്ങൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രതികരിച്ചു. സിപിഎം വിരുദ്ധ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു ഇത്. ജനങ്ങൾക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തെ മടുത്തു.  2024 ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണ തനിക്ക് നൽകിയത് നേമത്തെ ജനങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ഇന്ന് മുതൽ നേമത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന സേവകനായി മാറും താനെന്നും എല്ലാവർക്കും നന്ദിയെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. 

2016ലാണ് ഒ. രാജഗോപാലിലൂടെ ബിജെപി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത്. എന്നാൽ 2021ൽ മണ്ഡലം വി ശിവൻകുട്ടി സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ശിവൻകുട്ടിയുടെ നേട്ടം. ബിജെപിക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും ലഭിക്കില്ല എന്ന് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും പറഞ്ഞിടത്താണ് രണ്ടിടത്ത് താമര വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

kerala assembly election result 2026Nemom constituency election resultBJPRajeev Chandrasekharകേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2026

