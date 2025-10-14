English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Nenmara Sajitha murder case: നെന്മാറ സജിത വധക്കേസ്; ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി, ശിക്ഷാ വിധി 16 ന്

Nenmara Sajitha murder case: നെന്മാറ സജിത വധക്കേസ്; ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി, ശിക്ഷാ വിധി 16 ന്

സജിത വധക്കേസിൽ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി. വിധി ഈ മാസം 16 ന് പറയും. 

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 14, 2025, 12:23 PM IST
  • സജിത വധക്കേസിൽ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി.
  • വിധി ഈ മാസം 16 ന് പറയും.

Trending Photos

Navapancham Rajayoga 2025: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള നവപഞ്ചമ യോഗം ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ഇവർക്ക് നൽകും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ!
7
Rajyaoga
Navapancham Rajayoga 2025: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള നവപഞ്ചമ യോഗം ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ഇവർക്ക് നൽകും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ!
Pathirathri Movie: &#039;പാതിരാത്രി&#039; ഓഡിയോ ലോഞ്ച് കോഴിക്കോട്; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...
5
Pathirathri
Pathirathri Movie: 'പാതിരാത്രി' ഓഡിയോ ലോഞ്ച് കോഴിക്കോട്; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...
Smoothie: വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പട്ടിണി കിടക്കണ്ട, സ്മൂത്തി കുടിച്ചാൽ മതി
6
Fruits
Smoothie: വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പട്ടിണി കിടക്കണ്ട, സ്മൂത്തി കുടിച്ചാൽ മതി
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Nenmara Sajitha murder case: നെന്മാറ സജിത വധക്കേസ്; ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി, ശിക്ഷാ വിധി 16 ന്

പാലക്കാട്: സജിത വധക്കേസിൽ പ്രതി ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനെന്ന് പാലക്കാട് അഡീഷനൽ സെക്ഷൻസ് കോടതി വിധി. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31 നാണ് സജിതയെ ചെന്താമര വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. ദൃക്സാക്ഷികളുടെയും, സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെയും, ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശിക്ഷാ വിധി ഈ മാസം 16 ന് വിധിക്കും. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന കോടതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് 'ഒന്നും പറയാനില്ല' എന്നായിരുന്നു ചെന്താമരയുടെ മറുപടി.  

Add Zee News as a Preferred Source

ഭാര്യയുമായി പിണങ്ങിയതിൻ്റെ കാരണം ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരി സജിതയാണെന്ന് ചെന്താമര വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് 2019 സെപ്തംബർ 31 ന് സജിതയുടെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി. ശേഷം മല കയറി ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ സെപ്തംബർ രണ്ടിന് പൊലീസ് പിടിയിലായി. കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രതി  സജിതയുടെ അമ്മയെയും ഭർത്താവിനെയും കൊലപ്പെടുത്തി. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Nenmara Sajitha Murder CaseChenthamaramalayalam crime newsLatest Malayalam News

Trending News