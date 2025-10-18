English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Nenmara Sajitha murder case: നെൻമാറ സജിത വധക്കേസ്; ചെന്താമരക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും, 3,25,000 രൂപ പിഴയും

Nenmara Sajitha murder case: നെൻമാറ സജിത വധക്കേസ്; ചെന്താമരക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും, 3,25,000 രൂപ പിഴയും

പോത്തുണ്ടി സജിത കൊലക്കേസ് പ്രതി ചെന്താമരക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും അഞ്ച് വർഷം തടവും വിധിച്ച് പാലക്കാട് അഡീഷൻസ് സെക്ഷൻസ് കോടതി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 18, 2025, 11:44 AM IST
  • കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമല്ലെന്ന് കോടതി.

Trending Photos

Surya Gochar 2025: സൂര്യന്‍ തുലാം രാശിയില്‍, വരുന്ന ഒരു മാസം ഈ രാശിക്കാ‍ർ സൂക്ഷിക്കണം; ഭാ​ഗ്യം തീരെയില്ല!
6
surya gochar 2025
Surya Gochar 2025: സൂര്യന്‍ തുലാം രാശിയില്‍, വരുന്ന ഒരു മാസം ഈ രാശിക്കാ‍ർ സൂക്ഷിക്കണം; ഭാ​ഗ്യം തീരെയില്ല!
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം; മീന രാശിക്കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം; മീന രാശിക്കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate in Kerala Today 17 Oct 2025: സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; വർധിച്ചത് 2,840 രൂപ, ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഇനി 2, 640 രൂപ മാത്രം!
7
Gold price today
Gold Rate in Kerala Today 17 Oct 2025: സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; വർധിച്ചത് 2,840 രൂപ, ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഇനി 2, 640 രൂപ മാത്രം!
Nenmara Sajitha murder case: നെൻമാറ സജിത വധക്കേസ്; ചെന്താമരക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും, 3,25,000 രൂപ പിഴയും

പാലക്കാട്: പോത്തുണ്ടി സജിത കൊലക്കേസ് പ്രതി ചെന്താമരക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും അഞ്ച് വർഷം തടവും വിധിച്ച് പാലക്കാട് അഡീഷൻസ് സെക്ഷൻസ് കോടതി. കൂടാതെ, 3,25,000 രൂപ പിഴയും നൽകണം. പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണം എന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദത്തിന്,   കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമല്ലെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. കൊലപാതകം, അതിക്രമിച്ചു കടക്കൽ എന്നിവക്കാണ് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം വിധിച്ചത്. തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിനാണ് അഞ്ച് വർഷം തടവ് വിധിച്ചത്. ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതി എന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.  

Add Zee News as a Preferred Source

2019 ഓഗസ്റ്റ് 31 നാണ് സജിതയെ ചെന്താമര വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്.ഭാര്യയുമായി പിണങ്ങിയതിൻ്റെ കാരണം ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരി സജിതയാണെന്ന് ചെന്താമര വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് 2019 സെപ്തംബർ 31 ന് സജിതയുടെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി. ശേഷം മല കയറി ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ സെപ്തംബർ രണ്ടിന് പൊലീസ് പിടിയിലായി. കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രതി  സജിതയുടെ അമ്മയെയും ഭർത്താവിനെയും കൊലപ്പെടുത്തി.  

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

NenmaraSajitha Murder caseChenthamara

Trending News