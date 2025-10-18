Nenmara Sajitha murder case: നെൻമാറ സജിത വധക്കേസ്; ചെന്താമരക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും, 3,25,000 രൂപ പിഴയും

പാലക്കാട്: പോത്തുണ്ടി സജിത കൊലക്കേസ് പ്രതി ചെന്താമരക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും അഞ്ച് വർഷം തടവും വിധിച്ച് പാലക്കാട് അഡീഷൻസ് സെക്ഷൻസ് കോടതി. കൂടാതെ, 3,25,000 രൂപ പിഴയും നൽകണം. പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണം എന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദത്തിന്, കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമല്ലെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. കൊലപാതകം, അതിക്രമിച്ചു കടക്കൽ എന്നിവക്കാണ് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം വിധിച്ചത്. തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിനാണ് അഞ്ച് വർഷം തടവ് വിധിച്ചത്. ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതി എന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.
2019 ഓഗസ്റ്റ് 31 നാണ് സജിതയെ ചെന്താമര വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്.ഭാര്യയുമായി പിണങ്ങിയതിൻ്റെ കാരണം ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരി സജിതയാണെന്ന് ചെന്താമര വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് 2019 സെപ്തംബർ 31 ന് സജിതയുടെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി. ശേഷം മല കയറി ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ സെപ്തംബർ രണ്ടിന് പൊലീസ് പിടിയിലായി. കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രതി സജിതയുടെ അമ്മയെയും ഭർത്താവിനെയും കൊലപ്പെടുത്തി.
