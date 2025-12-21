English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kerala Local Body: തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ പുതിയ ഭരണാധികാരികൾ ചുമതലയേറ്റെടുത്തു; മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ 26ന് അറിയാം

ക്രിയാത്മക പ്രതിപക്ഷമായി കൗൺസിലിലുണ്ടാകുമെന്ന് സിപിഎം, കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 21, 2025, 03:36 PM IST
  • ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചായിരുന്നു കവടിയാര്‍ കൗണ്‍സിലര്‍ കെഎസ് ശബരീനാഥൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.
  • ബിജെപി അം​ഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയാണ് പ്രവർത്തകർ വരവേറ്റത്.

Kerala Local Body: തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ പുതിയ ഭരണാധികാരികൾ ചുമതലയേറ്റെടുത്തു; മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ 26ന് അറിയാം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അം​ഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ മുതിർന്ന അംഗം കെ ജെ ക്ലീറ്റസ് ആണ് ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത്. കലക്ടർ സത്യ വാചകം ചെല്ലി കൊടുത്തു. തുടർന്ന് ബിജെപി കൗണ്‍സിലര്‍ വിവി രാജേഷ്, ആര്‍ ശ്രീലേഖ അടക്കമുള്ളവർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ബിജെപി അം​ഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയാണ് പ്രവർത്തകർ വരവേറ്റത്. 

ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചായിരുന്നു കവടിയാര്‍ കൗണ്‍സിലര്‍ കെഎസ് ശബരീനാഥൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. വൈഷ്ണ സുരേഷ് അടക്കമുള്ള യു ഡി എഫ് കൗൺസിലർമാരും ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. 

Also Read: Minister V Sivankutty: സ്‌കൂളുകളെ വർഗീയ പരീക്ഷണശാലകളാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി; കർശന നടപടിയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

ക്രിയാത്മക പ്രതിപക്ഷമായി കൗൺസിലിലുണ്ടാകുമെന്ന് സിപിഎം, കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുറമെ കൊച്ചി, കൊല്ലം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂര്‍, കണ്ണൂര്‍ എന്നീ കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലും ഇന്ന് അംഗങ്ങള്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. 76 അംഗ കൗൺസിലാണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത്. 

നിലവിലുളള ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി ഇന്നലെ അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഇതേതുടർന്നാണ് ഇന്ന് അവധി ദിനമായിട്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തിയത്. അതേസമയം മലപ്പുറത്തെ എട്ട് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ കാലാവധി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഇവിടെ ഡിസംബർ 22നും അതിന് ശേഷവുമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുക. ഈ മാസം 26ന് മേയർ, ചെയർപേഴ്സൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 27നാണ് നടക്കുക. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനുകളിൽ ആരാണ് മേയർ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. 

