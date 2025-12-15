English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Newborn Death: അട്ടപ്പാടിയില്‍ നവജാത ശിശുമരിച്ചു; റിപ്പോർട്ട് തേടി ജില്ലാ കളക്ടർ

Newborn Death: അട്ടപ്പാടിയില്‍ നവജാത ശിശുമരിച്ചു; റിപ്പോർട്ട് തേടി ജില്ലാ കളക്ടർ

Newborn Death: ഷോളയൂർ സ്വർണ്ണപിരിവിൽ സുമിത്രയുടെ മകനാണ് മരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 15, 2025, 08:59 PM IST
  • ആറ് മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്ന സുമിത്ര ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പ്രസവിച്ചത്.
  • പിന്നാലെ അട്ടപ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞ് മരിച്ചിരുന്നു.

Trending Photos

Ketu Transit 2026: പുതുവർഷത്തിൽ നിഴൽഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റം ഈ രാശിക്കാർക്ക് സൃഷ്ടിക്കും വെല്ലുവിളികൾ!
5
Ketu Transit
Ketu Transit 2026: പുതുവർഷത്തിൽ നിഴൽഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റം ഈ രാശിക്കാർക്ക് സൃഷ്ടിക്കും വെല്ലുവിളികൾ!
Love Horoscope Today Dec 14: ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി: ഈ പ്രണയ ദിനം നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കരുതിവെച്ചതെന്താണ്?
12
Love Horoscope Today
Love Horoscope Today Dec 14: ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി: ഈ പ്രണയ ദിനം നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കരുതിവെച്ചതെന്താണ്?
Navapanchama Rajayoga: പുതുവർഷത്തിൽ ശനി-ശുക്ര നവപഞ്ചമ യോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ!
6
Shani Shukra Gochar
Navapanchama Rajayoga: പുതുവർഷത്തിൽ ശനി-ശുക്ര നവപഞ്ചമ യോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ!
Samrudhi SM 33 Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാരാണെന്ന് അറിയാം... സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
5
Samrudhi SM 33
Samrudhi SM 33 Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാരാണെന്ന് അറിയാം... സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
Newborn Death: അട്ടപ്പാടിയില്‍ നവജാത ശിശുമരിച്ചു; റിപ്പോർട്ട് തേടി ജില്ലാ കളക്ടർ

പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടിയില്‍ നവജാത ശിശുവിന്‍റെ മരണത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടി ജില്ലാ കളക്ടർ. ഷോളയൂർ സ്വർണ്ണപിരിവിൽ സുമിത്രയുടെ മകനാണ് മരിച്ചത്. ആറ് മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്ന സുമിത്ര ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പ്രസവിച്ചത്. പിന്നാലെ അട്ടപ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞ് മരിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ ജില്ലാ കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരിക്കുകയാണ്. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഐസിഡിഎസ് എന്നിവരോടാണ് കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട്‌ തേടിയിരിക്കുന്നത്. ആശുപത്രിക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാനും നിർദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

സുമിത്രയുടെ ആറാമത്തെ പ്രസവമായിരുന്നു ഇത്. ഇതുവരെ നടന്ന പ്രസവങ്ങളിലെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ മാർച്ചിലായിരുന്നു പ്രസവം നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ആറുമാസമായപ്പോൾ പ്രസവം നടന്നു, കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. യുവതിയെ കോട്ടത്തറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവതിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സ്ഥിരമായി കുഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കായി സുമിത്രയെ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റും. വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്ന് സുമിത്രയെ വിശദ പരിശോധനയ്ക്ക് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Newborn DeathAttappadiPalakkadNewborn Death in Attapadi

Trending News