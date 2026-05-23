/ഐഎഎസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി; 6 ജില്ലകളിൽ പുതിയ കലക്ടർ

തിരുവനന്തപുരം: പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് ഐഎഎസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി. 6 ജില്ലകളിൽ പുതിയ കലക്ടർമാരെ നിയമിച്ചു. പുതിയ കലക്ടർമാർ 25 നു തന്നെ അതതു ജില്ലകളിൽ ചുമതലയേൽക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലാണ് പുതിയ കലക്ടർമാരെ നിയമിച്ചതെന്ന് നോക്കാം.
കോഴിക്കോട് – എംഎസ് മാധവിക്കുട്ടി (പാലക്കാട് കലക്ടർ)
പത്തനംതിട്ട – എ നിസാമുദീൻ (കില ഡയറക്ടർ)
കൊല്ലം – ആനി ജൂല തോമസ് (വ്യവസായ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും സ്പെഷൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫിസറും)
പാലക്കാട് – കെ സുധീർ (കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ)
ആലപ്പുഴ – ഷാജി വി നായർ (കൊച്ചി സ്മാർട്മിഷൻ ലിമിറ്റഡ് സിഇഒ)
കണ്ണൂർ – പി വിഷ്ണുരാജ് (വ്യവസായ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ)
അതേസമയം, ഗതാഗത വകുപ്പിൽ സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറിയായ പിബി നൂഹിനെ ജിഎസ്ടി കമ്മിഷണറായി നിയമിച്ചു. ജിഎസ്ടി കമ്മിഷണറായിരുന്ന പാട്ടീൽ അജിത് ഭാഗവത് റാവുവിന് ധനവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായാണ് നിയമനം. കെ ഇമ്പശേഖർ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എംഡിയാണ്. കണ്ണൂർ കളക്ടറായ അരുൺ കെ വിജയനെ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായും സ്നേഹിൽ കുമാർ സിങിനെ എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണറായും നിയമിച്ചു. അതേസമയം, രത്തൻ ഖേൽക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ച ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി.
