English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Weather Update: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിലായി പുതിയ ന്യുനമർദ്ദം; ഓണം മഴയിൽ മുങ്ങുമോ? കള്ളക്കടൽ ജാ​ഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും

ബം​ഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്യും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 2, 2025, 03:36 PM IST
  • കേരളത്തിൽ അടുത്ത 5 ദിവസം നേരിയ/ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്.
  • സെപ്റ്റംബർ 3 മുതൽ 4 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

Read Also

  1. Crime News: പതിനേഴുകാരനുമായി നാടുവിട്ട് 27കാരി; ഒടുവിൽ കൊല്ലൂരിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റിലായി

Trending Photos

Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യ-ബുധ-ചൊവ്വ സംഗമം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ!
8
Mahayuti
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യ-ബുധ-ചൊവ്വ സംഗമം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ!
Bhagyathara BT 18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? ഭാ​ഗ്യധാര ലോട്ടറി ഫലം പുറത്ത്
5
Bhagyathara Lottery
Bhagyathara BT 18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? ഭാ​ഗ്യധാര ലോട്ടറി ഫലം പുറത്ത്
Gold price Today 2 September 2025: പൊന്നിന് തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വില; ഇന്നും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില
6
Gold price today
Gold price Today 2 September 2025: പൊന്നിന് തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വില; ഇന്നും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില
Kerala Gold Rate 1 September 2025: ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് ഇത്രയും
5
Kerala gold rate
Kerala Gold Rate 1 September 2025: ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് ഇത്രയും
Kerala Weather Update: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിലായി പുതിയ ന്യുനമർദ്ദം; ഓണം മഴയിൽ മുങ്ങുമോ? കള്ളക്കടൽ ജാ​ഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിലായി പുതിയ ന്യുനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ അടുത്ത 5 ദിവസം നേരിയ/ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 3 മുതൽ 4 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നാളെ തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും നാലാം തിയതി കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഓണ ദിവസം പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

Add Zee News as a Preferred Source

മത്സ്യബന്ധനത്തിനും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരള തീരത്ത്‌ നാളെയും മറ്റന്നാളും, കർണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ നാലാം തിയതി വരെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: Ayesha Rasha Suicide Case: ആയിഷ റഷയുടെ മരണം: ആൺസുഹൃത്തിനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്ത്

കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിയ്ക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. 

1. കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അപകട മേഖലകളിൽ നിന്ന് അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കണം. 
2. ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
3. കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിനും ഉയർന്ന തിരമാലക്കും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ കടലിലേക്ക് മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അപകടകരമാണ് കരയ്ക്കടുപ്പിക്കുന്നതും. ആയതിനാൽ തിരമാല ശക്തിപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതും കരയ്ക്കടുപ്പിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
4. INCOIS മുന്നറിയിപ്പ് പിൻവലിക്കുന്നത് വരെ ബീച്ചുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിനോദസഞ്ചാരമുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണമായി  ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്
5. മൽസ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ (ബോട്ട്, വള്ളം, മുതലായവ) ഹാർബറിൽ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. വള്ളങ്ങൾ തമ്മിൽ സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കുന്നത് കൂട്ടിയിടിച്ചുള്ള അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കാം. മൽസ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം.
6. ബീച്ചിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കടലിൽ ഇറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക.
7. തീരശോഷണത്തിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലർത്തുക.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Rain UpdateKerala Rain Alertheavy rain alertകേരളത്തിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്മഴ മുന്നറിയിപ്പ്

Trending News