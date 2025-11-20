English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Kerala
  • Kerala Weather Alert: വീണ്ടും ന്യൂനമര്‍ദ്ദം; കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാകും, ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളിൽ അലർട്ട്

Kerala Weather Alert: വീണ്ടും ന്യൂനമര്‍ദ്ദം; കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാകും, ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളിൽ അലർട്ട്

Kerala Weather Updates: മധ്യ കേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 20, 2025, 02:38 PM IST
  • ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
  • ശബരിമല തീർഥാടകർക്ക് ജാ​ഗ്രത നിർദേശം നൽകി

Kerala Weather Alert: വീണ്ടും ന്യൂനമര്‍ദ്ദം; കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാകും, ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളിൽ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ കനക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു. കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, കാസർകോട്, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മറ്റ് ജില്ലകളിലും ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ശബരിമല തീർഥാടകർക്കും ജാ​ഗ്രത നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മധ്യ കേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

മലയോര മേഖലകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ, വിനോദസഞ്ചാരികളും തീർഥാടകരും ജാ​ഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച വരെ മഴ തുടരുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കന്യാകുമാരി കടലിന് മുകളിൽ ന്യൂനമർദ്ദം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ശനിയാഴ്ചയോടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബം​ഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിൽ പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Kerala Weather AlertHeavy Rain Kerala Weather Alert

