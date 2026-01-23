Adoor Prakash: യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശിന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം? പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ഉപഹാരം കൈമാറുന്ന ചിത്രമാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. പോറ്റിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ രമേശ് റാവുവും അനന്തസുബ്രമണ്യവും അടൂർ പ്രകാശിനും പോറ്റിക്കുമൊപ്പമുണ്ട്.
സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെയാള് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ പരിചയം എന്നാണ് അടൂർ പ്രകാശ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർ ബെംഗളൂരുവിൽ വച്ചും ഇവർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. അടൂർ പ്രകാശിന് പോറ്റി സമ്മാനം കൈമാറുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. പോറ്റിയുടെ സുഹൃത്തായ രമേഷ് റാവുവും ചിത്രത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ട്.
പോറ്റിയുടെ പുളിമാത്തെ തറവാട്ട് വീട്ടില് അടൂര് പ്രകാശ് എത്തിയിരുന്നതായി നേരത്തെ അയൽവാസിയായ വിക്രമൻ നായർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പോറ്റിയുടെ ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹച്ചടങ്ങിലും അടൂർ പ്രകാശ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നതും വ്യക്തമാണ്. സോണിയ ഗാന്ധിയെ പോറ്റി കാണാൻ പോയപ്പോഴും അവിടെ അടൂർ പ്രകാശ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു വോട്ടറായത് കൊണ്ട് സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണാന് പോയപ്പോള് തന്നെയും ഒപ്പം കൂട്ടി എന്നാണ് അടൂര് പ്രകാശ് അന്ന് വിശദീകരണം നൽകിയത്.
