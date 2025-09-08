Newborn Died in Idukki: ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ തയാറായില്ല, കർത്താവ് രക്ഷിച്ചോളുമെന്ന് ഭർത്താവ്! യുവതി വീട്ടിൽ പ്രസവിച്ച നവജാതശിശു മരിച്ചു

തൊടുപുഴ: വീട്ടിലെ പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് ഇടുക്കിയിൽ നവജാത ശിശു മരിച്ചു. വാഴത്തോപ്പ് പെരുങ്കാലയിലാണ് സംഭവം. ജോൺസൺ - വിജി ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്. രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി അവശയായി കിടന്ന വിജിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇടുക്കി പൊലീസും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് വിജിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
ഇരുവരോടും ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ അജേഷ്കുമാർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കർത്താവ് രക്ഷിക്കുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് അജേഷ് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. വിജിയുടെ ഭർത്താവ് ജോൺസൺ പാസ്റ്ററാണ്. ഇയാൾ ഒരു അന്ധവിശ്വാസിയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.
കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൂത്ത രണ്ട് കുട്ടികൾ കൂടിയുണ്ട് ഇവർക്ക്. അതേസമയം ഈ കുട്ടികളെ ജോൺസൺ സ്കൂളിൽ വിടാറില്ലെന്നും വിവരമുണ്ട്.
