English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Newborn death: കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു

Newborn death: കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു

Newborn Baby Died: വീടിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാവുന്ന ശൈലിയിലുള്ള കിണറാണ്. ഇതിലൂടെ കുട്ടി കിണറിലേക്ക് വീണുവെന്നാണ് വീട്ടുകാർ പറയുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 4, 2025, 09:54 AM IST
  • മാതാവ് മുബഷിറ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ കിണറ്റിലേക്ക് വീണെന്നാണ് പറയുന്നത്
  • കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവ‍ർത്തനം നടത്തിയത്

Read Also

  1. Girl Child Death: ഉദിരംപൊയിലെ രണ്ട് വയസുകാരി നേരിട്ടത് ക്രൂരമർദ്ദനം, തലച്ചോര്‍ ഇളകിയ നിലയിലെന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്; പിതാവ് കസ്റ്റഡിയില്‍

Trending Photos

Carrot Juice: ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസിനൊപ്പം ഇവ കൂടി ചേർത്ത് കുടിച്ചോളൂ; ​ഗുണങ്ങളേറും
6
carrot juice
Carrot Juice: ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസിനൊപ്പം ഇവ കൂടി ചേർത്ത് കുടിച്ചോളൂ; ​ഗുണങ്ങളേറും
Gold Rate Kerala Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വ‍ർണവില; ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണവില അറിയാം
6
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വ‍ർണവില; ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണവില അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
Kerala Lottery Result 03 November 2025: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result 03 November 2025: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Newborn death: കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു

കണ്ണൂർ: രണ്ട് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു. തളിപ്പറമ്പ് കുറുമാത്തൂർ പൊക്കുണ്ട് ഡെയറി പള്ളിക്ക് സമീപം ഹിലാൽ മൻസിലിൽ ജാബിറിന്റെ മകൻ അമീഷ് അലൻ ആണ് മരിച്ചത്. മാതാവ് മുബഷിറ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ കിണറ്റിലേക്ക് വീണെന്നാണ് പറയുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതരോടെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവ‍ർത്തനം നടത്തിയത്. 24 കോൽ താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിലാണ് കുട്ടി വീണത്. കുറുമാത്തൂർ കടവിനടുത്തുള്ള പിപി നാസർ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങിയാണ് കുട്ടിയെ പുറത്തെത്തിച്ചത്.

ഉടൻ തന്നെ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഇരുമ്പിന്റെ ​ഗ്രില്ലും ആൾമറയും ഉള്ള കിണറാണിത്. കിണർ വലയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വീടിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാവുന്ന ശൈലിയിലുള്ള കിണറാണ്. ഇതിലൂടെ കുട്ടി കിണറിലേക്ക് വീണുവെന്നാണ് വീട്ടുകാർ പറയുന്നത്.

തളിപ്പറമ്പ് ഡിവൈഎസ്പി കെഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ, എസ്ഐ ദിനേശൻ കോതേരി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. സഫ ഫാത്തിമ, അൽത്താഫ്, അമൽ എന്നിവരാണ് സഹോദരങ്ങൾ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Newborn DeathKannurകണ്ണൂർതളിപ്പറമ്പ്

Trending News