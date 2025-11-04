Newborn death: കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു

കണ്ണൂർ: രണ്ട് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു. തളിപ്പറമ്പ് കുറുമാത്തൂർ പൊക്കുണ്ട് ഡെയറി പള്ളിക്ക് സമീപം ഹിലാൽ മൻസിലിൽ ജാബിറിന്റെ മകൻ അമീഷ് അലൻ ആണ് മരിച്ചത്. മാതാവ് മുബഷിറ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ കിണറ്റിലേക്ക് വീണെന്നാണ് പറയുന്നത്.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതരോടെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. 24 കോൽ താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിലാണ് കുട്ടി വീണത്. കുറുമാത്തൂർ കടവിനടുത്തുള്ള പിപി നാസർ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങിയാണ് കുട്ടിയെ പുറത്തെത്തിച്ചത്.
ഉടൻ തന്നെ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഇരുമ്പിന്റെ ഗ്രില്ലും ആൾമറയും ഉള്ള കിണറാണിത്. കിണർ വലയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വീടിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാവുന്ന ശൈലിയിലുള്ള കിണറാണ്. ഇതിലൂടെ കുട്ടി കിണറിലേക്ക് വീണുവെന്നാണ് വീട്ടുകാർ പറയുന്നത്.
തളിപ്പറമ്പ് ഡിവൈഎസ്പി കെഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ, എസ്ഐ ദിനേശൻ കോതേരി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. സഫ ഫാത്തിമ, അൽത്താഫ്, അമൽ എന്നിവരാണ് സഹോദരങ്ങൾ.
