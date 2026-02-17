English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • New born death: പ്രസവശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു; നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സംഘർഷം

New born death: പ്രസവശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു; നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സംഘർഷം

Newborn Death: വിതുര മണലി ആദിവാസി ഊരിലെ ബിന്നിൽ മനോഹരന്റെ ഭാര്യ രഞ്ജന കൃഷ്ണ (37) ജന്മം നൽകിയ കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 17, 2026, 10:37 PM IST
  • കുഞ്ഞ് മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സംഘർഷം വ്യാപകമായി.

Trending Photos

Kerala BT-41 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയാം; ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-41 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയാം; ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Gold Rate 16 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപ
11
Gold price
Kerala Gold Rate 16 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപ
Kerala SS-507 Lottery Result Today: ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി, ഭാ​ഗ്യശാലി ഇതാ..! സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala SS-507 Lottery Result Today: ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി, ഭാ​ഗ്യശാലി ഇതാ..! സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...
5
Pappadam Thoran
Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...
New born death: പ്രസവശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു; നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സംഘർഷം

പ്രസവശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം. വിതുര മണലി ആദിവാസി ഊരിലെ ബിന്നിൽ മനോഹരന്റെ ഭാര്യ രഞ്ജന കൃഷ്ണ (37) ജന്മം നൽകിയ കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ടോടെ ജനിച്ച കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച യുവതിയെ യഥാസമയം ലേബർ റൂമിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനോ, പ്രസവത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഡ്രിപ്പുകൾ നൽകാനോ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോ.ബിന്ദു സുന്ദർ തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് പരാതി. കുഞ്ഞ് മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സംഘർഷം വ്യാപകമായി. 

Add Zee News as a Preferred Source

പ്രതിഷേധം ഭയന്ന് കാറിൽ സ്ഥലം വിട്ട ഡോക്ടറെ നാട്ടുകാർ പിന്തുടർന്ന് റോഡിൽ തടഞ്ഞുവെച്ചു. തുടർന്ന്, പൊലീസ് സഹായത്തോടെ തിരികെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. സ്ഥലത്തെത്തിയ ആർഡിഒയെയും തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. ചികിത്സ പിഴവാണ് കുഞ്ഞ് മരിക്കാൻ കാരണമെന്നും ഡോക്ടർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാതെ പിന്മാറില്ലെന്നും അറിയിച്ച് പ്രതിഷേധക്കാർ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി ആശുപത്രി വളപ്പിൽ കുത്തിയിരുന്നു. 

ആരോപണ വിധേയയായ ഡോക്ടറെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മന്ത്രി ജിആർ അനിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും സസ്‌പെൻഷൻ ഉത്തരവ് ഉടൻ ഇറങ്ങുമെന്നും ആർഡിഓ സമരക്കാരെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷം അയഞ്ഞത്. ഉത്തരവിറങ്ങാതെ പിന്മാറില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് സമരക്കാർ. നെടുമങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസും ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

New Born Baby DeathNedumangad District HospitalMedical Negligance

Trending News