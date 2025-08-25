Newborn Death: മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം; സംഭവം പെരുമ്പാവൂരിൽ, കൊൽക്കത്ത സ്വദേശികളുടെ കുഞ്ഞെന്ന് സംശയം

എറണാകുളം: മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. പെരുമ്പാവൂർ കാഞ്ഞിരക്കാട്ടെ അതിഥിതൊഴിലാളികളുടെ താമസസ്ഥലത്തെ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിലാണ് നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
കൊൽക്കത്ത സ്വദേശികളായ ഷീല-ജിർ ദമ്പതികളുടെ കുട്ടിയുടേതാണ് മൃതദേഹമെന്നാണ് വിവരം. വീട് പൂട്ടിയ നിലയിലാണ്. ദമ്പതികൾ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞുവെന്നാണ് സംശയം. നാട്ടുകാർ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് പൊക്കിൾക്കൊടി പോലും മാറ്റാത്ത പെൺകുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഷീലയുടെ വയറുവീർത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗ്യാസ് മൂലമാണെന്നാണ് ദമ്പതികൾ നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ഇവരെ കാണാതായതും നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതും സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ വീട് പൂട്ടി പോയെങ്കിലും ഇവരുടെ മക്കൾ ഇവിടെയാണുള്ളത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി.
