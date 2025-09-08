English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Newlywed Found Dead: 4 മാസം മുൻപ് പ്രണയവിവാഹം; മരിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് സന്ദേശം, നവവധു ഭർതൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

നാല് മാസം മുൻപായിരുന്നു രഞ്ജേഷിന്റെയും നന്ദനയുടെ വിവാഹം. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 8, 2025, 08:06 AM IST
  • അരമങ്ങാനം ആലിങ്കാൽതൊട്ടിയിൽ വീട്ടിൽ രഞ്ജേഷിന്റെ ഭാര്യ കെ.നന്ദനയെയാണ് (21) വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
  • ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ആണ് സംഭവം.

Newlywed Found Dead: 4 മാസം മുൻപ് പ്രണയവിവാഹം; മരിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് സന്ദേശം, നവവധു ഭർതൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

കാസർകോട്: നവവധുവിനെ ഭർതൃവീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അരമങ്ങാനം ആലിങ്കാൽതൊട്ടിയിൽ വീട്ടിൽ രഞ്ജേഷിന്റെ ഭാര്യ കെ.നന്ദനയെയാണ് (21) വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ആണ് സംഭവം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 26ന് ആയിരുന്നു രഞ്ജേഷിന്റെയും നന്ദനയുടെ വിവാഹം. പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നു ഇവരുടേത്. 

പെരിയ ആയംപാറ വില്ലാരംപെതിയിലെ കെ.രവി- സീന ദമ്പതികളുടെ ഏകമകളാണ് നന്ദന. ഇന്നലെ രാവിലെ നന്ദന താൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു. സന്ദേശം ലഭിച്ചയുടനെ സീന ഇക്കാര്യം നന്ദനയുടെ ഭർതൃവീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ വീട്ടുകാർ ചെന്ന് വാതിലിലിൽ മുട്ടിയിട്ടും തുറക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് വാതിൽ പൊളിച്ചാണ് അകത്ത് കടന്നത്. അപ്പോഴാണ് നന്ദനയെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Also Read: Karyavatton Murder: കാര്യവട്ടത്ത് മകനെ പിതാവ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി

സംഭവത്തിൽ മേൽപറമ്പ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ആർഡിഒ ബിനു ജോസഫ്, എസ്ഐ കെ.എൻ.സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയത്.

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള്‍ 'ദിശ' ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക.  ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍:  Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

