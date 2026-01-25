English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ഒരു വയസുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; പ്രതി ലൈം​ഗിക വൈകൃതത്തിന് അടിമ, സെക്സ് ​ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അം​ഗം

Neyyattinkara Child Murder: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ഒരു വയസുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; പ്രതി ലൈം​ഗിക വൈകൃതത്തിന് അടിമ, സെക്സ് ​ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അം​ഗം

Neyyattinkara Child Murder Case: രാത്രി ഭാര്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിനിടെ കുഞ്ഞ് ഉണർന്ന് കരഞ്ഞത് ഷിജിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ ഷിജിൻ  കുഞ്ഞിനെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 25, 2026, 10:26 AM IST
  • മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഭാര്യ നൽകിയ രഹസ്യമൊഴിയാണ് അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചത്
  • പ്രതിക്ക് നിരവധി സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും മൊഴി
  • സെക്സ് ചാറ്റ് ആപ്പുകളിലും ഇയാൾ സജീവമാണെന്ന് ഭാര്യ പറയുന്നു

  കിടപ്പുരോഗിയായ ഭര്‍ത്താവിനെ ഭാര്യ കഴുത്തറുത്തു കൊലപ്പെടുത്തി

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ഒരു വയസ്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലെ പ്രതി ഷിജിൻ കൊടുംക്രിമിനലെന്ന് പോലീസ്. ശാരീരിക ബന്ധത്തിനും സെക്സ് ചാറ്റിനും തടസ്സം നിന്നതാണ് പ്രകോപനം. രാത്രി ഭാര്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിനിടെ കുഞ്ഞ് ഉണർന്ന് കരഞ്ഞത് ഷിജിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു.

ഇതോടെ ഷിജിൻ  കുഞ്ഞിനെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. കൈമുട്ട് കൊണ്ട് നെഞ്ചിലിടിച്ചു. കുഞ്ഞിന് പുലർച്ചെ ദേഹാസ്വസ്ഥ്യമുണ്ടായെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകൻ തയ്യാറായില്ല. ഭാര്യ ഏറെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ കൈ ഒടിഞ്ഞിട്ടും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വൈകി. കേസിൽ നിർണായകമായത് ഭാര്യയുടെ രഹസ്യമൊഴി.

മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഭാര്യ നൽകിയ രഹസ്യമൊഴിയാണ് അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചത്. പ്രതിക്ക് നിരവധി സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും മൊഴി. സെക്സ് ചാറ്റ് ആപ്പുകളിലും ഇയാൾ സജീവമാണെന്ന് ഭാര്യ പറയുന്നു. പ്രകൃതി ലൈം​ഗിക വൈകൃതത്തിന് അടിമയാണെന്നും കൊടുംക്രിമിനലാണെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

