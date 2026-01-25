തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ഒരു വയസ്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലെ പ്രതി ഷിജിൻ കൊടുംക്രിമിനലെന്ന് പോലീസ്. ശാരീരിക ബന്ധത്തിനും സെക്സ് ചാറ്റിനും തടസ്സം നിന്നതാണ് പ്രകോപനം. രാത്രി ഭാര്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിനിടെ കുഞ്ഞ് ഉണർന്ന് കരഞ്ഞത് ഷിജിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു.
ഇതോടെ ഷിജിൻ കുഞ്ഞിനെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. കൈമുട്ട് കൊണ്ട് നെഞ്ചിലിടിച്ചു. കുഞ്ഞിന് പുലർച്ചെ ദേഹാസ്വസ്ഥ്യമുണ്ടായെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകൻ തയ്യാറായില്ല. ഭാര്യ ഏറെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ കൈ ഒടിഞ്ഞിട്ടും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വൈകി. കേസിൽ നിർണായകമായത് ഭാര്യയുടെ രഹസ്യമൊഴി.
മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഭാര്യ നൽകിയ രഹസ്യമൊഴിയാണ് അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചത്. പ്രതിക്ക് നിരവധി സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും മൊഴി. സെക്സ് ചാറ്റ് ആപ്പുകളിലും ഇയാൾ സജീവമാണെന്ന് ഭാര്യ പറയുന്നു. പ്രകൃതി ലൈംഗിക വൈകൃതത്തിന് അടിമയാണെന്നും കൊടുംക്രിമിനലാണെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.